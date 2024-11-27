«Очерки об исторических личностях»: астанчан приглашают на выставку в честь Дня независимости

Обширная коллекция экспозиции насчитывает экспонаты и книги, исторические документы о государственных деятелях из музейного и библиотечного фондов Президентского центра УДП РК, сообщает Kazpravda.kz

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В Президентском центре РК состоится выставка, посвященная юбилеям государственных и общественных деятелей Казахстана 28 ноября 2024 года в Президентском центре Управления делами президента РК пройдет открытие выставки «Очерки об исторических личностях», посвященной Дню Независимости Казахстана, а также юбилеям государственных и общественных деятелей Мухаметжана Тынышпаева, Мустафы Шокая, Сакена Сейфуллина, Турара Рыскулова.

На выставке, основной целью которой является популяризация духовного наследия исторических личностей, представят экспонаты и книги, исторические документы о государственных деятелях из музейного и библиотечного фондов Президентского центра УДП РК.