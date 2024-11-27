«Очерки об исторических личностях»: астанчан приглашают на выставку в честь Дня независимости

Обширная коллекция экспозиции насчитывает экспонаты и книги, исторические документы о государственных деятелях из музейного и библиотечного фондов Президентского центра УДП РК, сообщает Kazpravda.kz
В Президентском центре РК состоится выставка, посвященная юбилеям государственных и общественных деятелей Казахстана 28 ноября 2024 года в Президентском центре Управления делами президента РК пройдет открытие выставки «Очерки об исторических личностях», посвященной Дню Независимости Казахстана, а также юбилеям государственных и общественных деятелей Мухаметжана Тынышпаева, Мустафы Шокая, Сакена Сейфуллина, Турара Рыскулова.
На выставке, основной целью которой является популяризация духовного наследия исторических личностей, представят экспонаты и книги, исторические документы о государственных деятелях из музейного и библиотечного фондов Президентского центра УДП РК.
«Вниманию широкой публики также продемонстрированы содержательные материалы, полученные в результате поисково-собирательской работы. Фотографии, документы, полученные из фондов Национального архива РК, Музея Сакена Сейфуллина, Историко-краеведческого музея имени Мухамеджана Тынышпаева Жетысуской области, Тюлькубасского районного историко-краеведческого музея имени Турара Рыскулова, Жамбылского областного историко-краеведческого музея подробно продемонстрируют факты о жизни и деятельности исторических личностей», – пишут в распространенном пресс-релизе.