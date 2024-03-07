Очищая душу, оздоравливая тело

О пользе поста известно давно. Это колоссальная разгрузка для всей пищеварительной системы человека. Кстати, доказано, что благодаря искусственному голоданию организм, сжигая углеводы, получает энергию. Именно их излишек влечет за собой процесс откладывания жира, повышенную утомляемость, стрессы. Кроме того, воздержание от еды снижает уровень инсулина в крови, что может уменьшить риск развития диабета.

– Прежде всего пост – ораза – улучшает работу сердца, – говорит ведущий научный сотрудник НИИ профмедицины им. академика Ерболата Даленова НАО «Медицинский университет Астана», нутрициолог Жанна Нурберген. – Голодание помогает сердечно-сосудистой системе, поскольку 15 часов воздержания от приема пищи подав­ляют способность сердца перекачивать кровь в желудок, а также уменьшают долю жира в крови.

А еще научные исследования доказали, что голодание способно поднимать настрое­ние. Происходит так, потому что повышается способность мозга противостоять физичес­кому стрессу. Воздержание от еды развивает клетки мозга, улучшает память и мышление. Голодание полезно для пищеварительной системы. В частности, помогает бороться­ с колитами, расстройством желудка, метеоризмом, повышенной кислотностью... Не меньше пользы от поста и для кровеносной системы.

– Отказ от пищи снижает уровень холестерина в крови, потому что при этом умень­шается накопление жира в ней. Таким образом, голодание предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, – добавляет специалист.

Однако важно помнить, что с точки зрения медицины пост подходит не всем. Есть заболевания и состояния, при которых поститься может быть небезопасно.

– Прежде всего это истощение, онкологические заболевания, дисфункции желудочно-кишечного тракта (язва, холецистит, целиакия, воспаления), нарушения пищевого поведения, генетические иммунодефициты, инфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания, – перечис­ляет нутрициолог.

Стоит отказаться от пос­та при нарушении обмена веществ. Например, при сахарном диабете, железодефицитной и В12-дефицитной анемии.

– Людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед началом поста. И конечно, при беременности и лактации женщины не должны держать пост, – сказала Жанна Нурберген. – Помните, что на протяжении всего периода вам нужно быть внимательными к своему состоянию и в случае плохого самочувствия обращаться за медицинской помощью.

В качестве рекомендаций постящимся нутрициолог советует исключить быстрые углеводы. Они мгновенно повышают уровень глюкозы в крови, заставляя желудок быстрее чувствовать голод. Не нужно есть продукты, которые вызывают жажду, а это выпечка, конфеты, блюда с сильными специями.