Одеяло, которое «дышит» и греет

Статьи
2
Наталья Денисова, Кызылординская область

Жительница Аральска Индира Жумашева, занявшись пошивом одеял из натуральных материалов, перерабатывает в год до полутора тонн верблюжьей шерсти.

фото из открытых источников

Сначала предприимчивая женщина открыла ателье «Ай-Аружан», сделала его популярным и доходным. Сегодня здесь работают 15 человек, они шьют качественную одежду и шторы, стабильно получая зарплату. Но все познается в развитии, и Индира решила также заняться традиционным рукоделием аральских мастериц – пошивом одеял из натуральной верблюжьей шерсти. Ведь в Приаралье население выращивает верблюдов, это традиционный местный промысел, и у скотоводов порой собираются тюки шерсти, которую они недорого отдают.

– Сейчас большая часть одеял на казахстанском рынке – из синтетики, – рассказывает женщина. – Вот я и подумала, почему бы не использовать верблюжью шерсть. Сначала изготовила одно одеяло из такой шерсти и использовала его сама. Мне понравилось, что оно легкое, способность пропускать воздух у него очень высока, одеяло «дышит». И я подумала, что можно выходить на рынок страны с новой качественной продукцией – верблюжьими одеялами ручной работы.
А делать их непросто, ведь шерсть весенней стрижки нужно, до того как использовать в мастерской, промыть, просушить, перебрать, промять и прочесать. Работа эта трудоемкая и требующая терпения. Ткань для одеял нужно подобрать самую лучшую, чтобы не линяла во время стирки, не садилась и не растягивалась. А после стежки ткани с шерстью одеяло должно выглядеть максимально эстетично.

Но у настойчивой Индиры Жумашевой и ее мастериц все наладилось «как по маслу» уже после выпуска первой партии стеганых одеял, и сейчас мастерская-ателье предпринимательницы перерабатывает полторы тонны шерсти в год.

– Вот уже пять с лишним лет я шью эти одеяла, – рассказывает Индира. На одно одеяло уходит чуть меньше двух кило шерсти, причем не вся верблюжья шерсть пригодна для пошива постельного белья, идет только самая мягкая. Продукция у нас экологически чистая. Недавно мы получили на нее сертификат соответствия. Стараемся вывести наши одеяла на рынки зарубежья, хотим, чтобы их заказывала у нас, к примеру, Европа. Собираем по аулам самое качественное сырье, готовимся пошить большую партию, консультируемся по вопросам производства и сбыта с приглашенными экспертами.

Одеяла Индиры уже заказывают жители Астаны, Алматы, Караганды, и, как она сама рассказала, налаживаются у предприятия контакты с коллегами из Италии, Турции.

– Хотелось бы отметить под­держ­ку Палаты предпринимателей Кызылординской области в ведении бизнеса, – говорит Индира Жумашева. – Я использую механизмы поддержки, получая в их рамках консультации. А это очень важно. НПП – еще и площадка для общения предпринимателей, обмена новостями, налаживания контактов. Ведь для многих продуктивное общение – одна из основ бизнеса.

#Аральск #Ай-Аружан #шерсть #одеяло

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Меч хана Кенесары
А попался на мошенничестве
Украсят академию девичьи улыбки
Награды – достойным!
Указ Президента Республики Казахстан
За здоровьем – на природу
Указ Президента Республики Казахстан
Грязная игра
Старые новые районы
Указ Президента Республики Казахстан
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
На юго-востоке Турции упал метеорит
«Ата заңым – айбыным!»
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Старые новые районы
За здоровьем – на природу
Награды – достойным!
Украсят академию девичьи улыбки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]