Одеяло, которое «дышит» и греет

Сначала предприимчивая женщина открыла ателье «Ай-Аружан», сделала его популярным и доходным. Сегодня здесь работают 15 человек, они шьют качественную одежду и шторы, стабильно получая зарплату. Но все познается в развитии, и Индира решила также заняться традиционным рукоделием аральских мастериц – пошивом одеял из натуральной верблюжьей шерсти. Ведь в Приаралье население выращивает верблюдов, это традиционный местный промысел, и у скотоводов порой собираются тюки шерсти, которую они недорого отдают.

– Сейчас большая часть одеял на казахстанском рынке – из синтетики, – рассказывает женщина. – Вот я и подумала, почему бы не использовать верблюжью шерсть. Сначала изготовила одно одеяло из такой шерсти и использовала его сама. Мне понравилось, что оно легкое, способность пропускать воздух у него очень высока, одеяло «дышит». И я подумала, что можно выходить на рынок страны с новой качественной продукцией – верблюжьими одеялами ручной работы.

А делать их непросто, ведь шерсть весенней стрижки нужно, до того как использовать в мастерской, промыть, просушить, перебрать, промять и прочесать. Работа эта трудоемкая и требующая терпения. Ткань для одеял нужно подобрать самую лучшую, чтобы не линяла во время стирки, не садилась и не растягивалась. А после стежки ткани с шерстью одеяло должно выглядеть максимально эстетично.

Но у настойчивой Индиры Жумашевой и ее мастериц все наладилось «как по маслу» уже после выпуска первой партии стеганых одеял, и сейчас мастерская-ателье предпринимательницы перерабатывает полторы тонны шерсти в год.

– Вот уже пять с лишним лет я шью эти одеяла, – рассказывает Индира. На одно одеяло уходит чуть меньше двух кило шерсти, причем не вся верблюжья шерсть пригодна для пошива постельного белья, идет только самая мягкая. Продукция у нас экологически чистая. Недавно мы получили на нее сертификат соответствия. Стараемся вывести наши одеяла на рынки зарубежья, хотим, чтобы их заказывала у нас, к примеру, Европа. Собираем по аулам самое качественное сырье, готовимся пошить большую партию, консультируемся по вопросам производства и сбыта с приглашенными экспертами.

Одеяла Индиры уже заказывают жители Астаны, Алматы, Караганды, и, как она сама рассказала, налаживаются у предприятия контакты с коллегами из Италии, Турции.

– Хотелось бы отметить под­держ­ку Палаты предпринимателей Кызылординской области в ведении бизнеса, – говорит Индира Жумашева. – Я использую механизмы поддержки, получая в их рамках консультации. А это очень важно. НПП – еще и площадка для общения предпринимателей, обмена новостями, налаживания контактов. Ведь для многих продуктивное общение – одна из основ бизнеса.