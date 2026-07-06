Природный пожар локализовали в ВКО

Происшествия

Всего выполнено 41 сбросов воды общим объемом 123 тонн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, на территории Абайского сельского округа, локализован природный пожар, частично распространившийся на территорию КГУ «Курчумское лесное хозяйство», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

К ликвидации возгорания в труднодоступной лесной местности были привлечены подразделения МЧС, силы Минэкологии, лесные службы и местные исполнительные органы.

Для доставки десанта «Казавиалесоохраны» к очагу пожара были задействованы вертолеты МЧС и авиация акимата Восточно-Казахстанской области.

На участках, недоступных для наземной техники, тушение с воздуха осуществлял вертолет АО «Казавиаспас» МЧС, оснащенный водосливным устройством. Всего выполнено 41 сбросов воды общим объемом 123 тонн.

Одновременно специалисты контролировали направление ветра и распространение огня.

Благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб удалось остановить дальнейшее распространение пожара. Угрозы населенным пунктам нет.

#ВКО #МЧС #пожар

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