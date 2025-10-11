Столичные журналисты примерили военную форму и постреляли из автомата
Холодный воздух рассекла пулеметная очередь. Взрыв гранаты всколыхнул землю, заставив невольно пригнуться. За дымовой завесой вдруг проглянулись силуэты бойцов, передвигающихся перебежками в сторону здания. За ними проследовали БТРы, осуществляющие огневое
сопровождение.
Так столичные журналисты в ходе пресс-тура в войсковую часть 68665 стали свидетелями масштабной операции по нейтрализации террористов. «Бандиты» скрывались в одном из домов. Когда их зажали в капкан, начали отходить, отстреливаясь, но вскоре были ранены и задержаны бойцами спецподразделения.
Командованию доложили: «Населенный пункт зачищен, эвакуированные жители могут вернуться в свои дома».
Как объяснил начальник штаба войсковой части Дастан Садуакас, тренировки каждое подразделение проходит один-два раза в неделю.
– Наши бойцы отрабатывают задачи в условиях, максимально приближенных к боевым. Это и штурм зданий, и эвакуация через разрушенные мосты, и спуск с верхних этажей. Учитываются время прохождения, ловкость, мастерство и четкость выполнения заданий, – рассказал подполковник.
Пресс-тур включал и традиционную демонстрацию оружия и техники. Журналистам показали снайперскую винтовку Драгунова, автомат АКС-74, разные типы пистолетов, а также минометные установки. Рядовой Касымжомарт Иманбай представил миномет 2Б24 калибра 82 мм. Его еще ласково называют «Дева».
– Он способен поражать противника на дистанции до шести километров, – объясняет солдат. – Минимальная дальность стрельбы – 200 метров. Наводим цель вручную, высчитываем координаты, используя прицел и буссоль.
Начальник лаборатории старший лейтенант Султан Кенжебаев подробно рассказал о расчетно-аналитической станции РАСТ-2КZ. Машина на базе
КамАЗа может проводить сбор, анализ и прогноз в условиях радиационной, химической и биологической опасности. Станция с помощью спутниковой связи оперативно обрабатывает и передает данные в центр.
– Модуль оснащен 360-градусной видеокамерой, метеостанцией, комплексом радиосвязи и спутниковыми каналами для передачи данных в штаб. Машина полностью защищена от радиационного, химического и биологического воздействия. Техника может войти в зону заражения и выполнить боевую задачу, – отметил специалист.
Особый интерес вызвал бронетранспортер «Арлан», собранный в Казахстане. Машина весом 13 тонн выдерживает взрыв мины под корпусом, вмещает до 10 бойцов и вооружена пулеметом калибра 12,7 мм.
Журналисты не только понаблюдали за действиями бойцов, но и сами попробовали оказаться в их роли: примерили военную форму, взяли в руки оружие. Для служителей пера и микрофона были организованы стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова.
Широко используют в части и новые технологии. Министерство обороны продемонстрировало пилотный проект SARBAZ+, а также информационный сервис ARMIA.KZ, содержащий актуальную информацию о службе и быте солдат.
Один из ключевых аспектов – забота о психологическом здоровье военнослужащих. Впервые журналистам показали «ГРВ-камеру» – комплекс для автоматизированного психодиагностического обследования. В армии внедряются также международные методики PHQ-9, GAD-7, «Шкала субъективного благополучия», адаптированные под казахстанские реалии.
Особое внимание вызвал цифровой консультант
Ai-Sulu – telegram-бот на основе искусственного интеллекта. Его разработал начальник отдела информатизации штаба Национального военно-патриотического центра Касымхан Туитин. Цель проекта – анонимная круглосуточная психологическая поддержка солдат и их семей.
– Не каждый военнослужащий готов прийти к психологу. Ai-Sulu снимает этот барьер. Он доступен 24⁄7, работает анонимно и бесплатно. В бот встроены триггеры – если он фиксирует критические эмоциональные состояния военнослужащего или тревожные фразы, сигнал автоматически поступает живому специалисту. В экстренных случаях бот передает контакты горячих линий психологической помощи, – рассказал специалист.
В завершение пресс-тура журналистов собрали в конференц-зале. Здесь состоялся открытый разговор с военными. Заместитель министра обороны по тыловому обеспечению генерал-лейтенант Каныш Абубакиров рассказал о социальной стороне военной службы. Начал с питания.
Стоимость суточного общевойскового пайка сегодня составляет 2 250 тенге. С 1 января она вырастет до 3 150 тенге. Специально созданная рабочая группа в министерстве пересмотрела меню военнослужащих и внесла коррективы.
Общевойсковой паек включает 48 наименований. К примеру, это говяжье и куриное мясо, рис, гречка, макаронные изделия, рыба, сметана, молоко, хлеб.
– У нас определенный рацион питания. Например, если утром мы даем блюда из крупы, то к ним идет мясо, творог, колбаса, сыр. В обед – горячее, первое и второе. На ужин – крупы, рыба, сыр, колбаса. В день солдат получает 200 граммов фруктов, – отметил Каныш Абубакиров, добавив, что в праздничные дни готовятся и национальные блюда.
Как рассказал заместитель министра по воспитательной и идеологической работе Серик Бурамбаев, государство осуществляет жилищные выплаты для военнослужащих.
– Правительством поставлена задача о пересмотре жилищной программы. Отменено требование о регистрации, – рассказал Серик Бурамбаев.
Касательно установки видеокамер в частях замминистра отметил, что ведется работа по применению искусственного интеллекта при обработке
видеопотоков.
– Камеры фиксируют, кто зашел на склад, какая техника выехала, кто из личного состава на месте. Мы сокращаем число часовых и заменяем их системами видеонаблюдения. Сейчас идет апробация системы в одной из частей, – рассказал он.
И добавил, что в пилотном проекте прописаны алгоритмы для фиксации потенциальных нарушений. Например, если в туалете или коридоре одновременно оказывается больше людей, чем допустимо, система подает сигнал командиру и дежурным.
В ходе брифинга подчеркивалось, что армия сегодня – это не только служба и дисциплина, но и реальная социальная школа для молодежи. Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев отметил, что в рамках проекта SARBAZ+ военнослужащие смогут углубленно изучать профессии, пройти обучение и получить сертификаты, которые помогут им при трудоустройстве на «гражданке».
Пилотный проект сейчас апробируется в войсковой части 78460 в Алматинской области. Отбор кандидатов проводится в департаменте по делам обороны города Алматы. Через портал MyArmy.kz только за один день поступило 145 обращений граждан, желающих пройти срочную службу.
В войсковой части обновили инфраструктуру, создали спортивный комплекс с футбольными и баскетбольными площадками. В свободное время военнослужащие могут даже поиграть в PlayStation.
– Некоторые парни думают, что потеряют год в армии. Мы так не считаем: за один год солдат укрепит здоровье, многому научится. У нас проводится обучение рукопашному бою. Внедряем изучение английского языка, – отметил замминистра.
Также в части будет проводиться конкурс. Если солдат выиграл футбольный турнир, ему присваиваются два балла, прочитал книгу – три, 10 книг – 30 баллов, которые затем можно, например, обменять на увольнение.