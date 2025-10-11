Фото: пресс-служба Минобороны

Холодный воздух рассек­ла пулеметная очередь. Взрыв гранаты всколыхнул землю, заставив невольно пригнуться. За дымовой завесой вдруг проглянулись силуэ­ты бойцов, передвигающихся перебежками в сторону здания. За ними проследовали БТРы, осуществляющие огневое

сопровождение.

Так столичные журналисты в ходе пресс-тура в войсковую часть 68665 стали свидетелями масштабной операции по нейтрализации террористов. «Бандиты» скрывались в одном из домов. Когда их зажали в капкан, начали отходить, отстреливаясь, но вскоре были ранены и задержаны бойцами спецподразделения.

Командованию доложили: «Населенный пункт зачищен, эвакуированные жители могут вернуться в свои дома».

Как объяснил начальник штаба войсковой части Дастан Садуакас, тренировки каждое подразделение проходит один-два раза в неделю.

– Наши бойцы отрабатывают задачи в условиях, максимально приближенных к боевым. Это и штурм зданий, и эвакуация через разрушенные мосты, и спуск с верхних этажей. Учитываются время прохождения, ловкость, мастерство и четкость выполнения заданий, – рассказал подполковник.

Пресс-тур включал и традиционную демонстрацию оружия и техники. Журналистам показали снайперскую винтовку Драгунова, автомат АКС-74, разные типы пистолетов, а также минометные установки. Рядовой Касымжомарт Иманбай представил миномет 2Б24 калибра 82 мм. Его еще лас­ково называют «Дева».

– Он способен поражать противника на дистанции до шести километров, – объясняет солдат. – Минимальная дальность стрельбы – 200 метров. Наводим цель вручную, высчитываем координаты, используя прицел и буссоль.

Начальник лаборатории старший лейтенант Султан Кенжебаев подробно рассказал о расчетно-аналитической станции РАСТ-2КZ. Машина на базе

КамАЗа может проводить сбор, анализ и прогноз в условиях радиационной, химической и биологической опаснос­ти. Станция с помощью спутниковой связи оперативно обрабатывает и передает данные в центр.

– Модуль оснащен 360-градус­ной видео­камерой, метеостанцией, комп­лексом радиосвязи и спутниковыми каналами для передачи данных в штаб. Машина полностью защищена от радиационного, химического и биологического воздействия. Техника может войти в зону заражения и выполнить боевую задачу, – отметил специалист.

Особый интерес вызвал бронетранс­портер «Арлан», собранный в Казахстане. Машина весом 13 тонн выдерживает взрыв мины под корпусом, вмещает до 10 бойцов и вооружена пулеметом калибра 12,7 мм.

Журналисты не только понаб­людали за действиями бойцов, но и сами попробовали оказаться в их роли: примерили военную форму, взяли в руки оружие. Для служителей пера и микрофона были организованы стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Широко используют в части и новые технологии. Министерство обороны продемонстрировало пилотный проект SARBAZ+, а также информационный сервис ARMIA.KZ, содержащий актуаль­ную информацию о службе и быте солдат.

Один из ключевых аспектов – забота о психологическом здоровье военнослужащих. Впервые журналистам показали «ГРВ-камеру» – комплекс для автоматизированного психодиагностического обследования. В армии внедряются также меж­дународные методики PHQ-9, GAD-7, «Шкала субъективного благополучия», адаптированные под казахстанские реалии.

Особое внимание вызвал цифровой консультант

Ai-Sulu – telegram-бот на основе искусственного интеллекта. Его разработал начальник отдела информатизации штаба Нацио­нального военно-патриотичес­кого центра Касымхан Туитин. Цель проекта – анонимная круг­лосуточная психологическая поддержка солдат и их семей.

– Не каждый военнослужащий готов прийти к психологу. Ai-Sulu снимает этот барьер. Он доступен 24⁄7, работает анонимно и бесплатно. В бот встроены триггеры – если он фиксирует критичес­кие эмоцио­нальные состояния военнослужащего или тревожные фразы, сигнал автоматически поступает живому специалисту. В экстренных случаях бот передает контакты горячих линий психологичес­кой помощи, – рассказал специалист.

В завершение пресс-тура журналис­тов собрали в конференц-зале. Здесь состоялся открытый разговор с военными. Заместитель министра обороны по тыловому обеспечению генерал-лейтенант Каныш Абубакиров рассказал о социальной стороне военной службы. Начал с питания.

Стоимость суточного общевойскового пайка сегодня составляет 2 250 тенге. С 1 января она вырас­тет до 3 150 тенге. Специаль­но созданная рабочая группа в министерстве пересмотрела меню воен­нослужащих и внесла коррективы.

Общевойсковой паек включает 48 наи­ме­нований. К примеру, это говяжье и куриное мясо, рис, гречка, макаронные изделия, рыба, сметана, молоко, хлеб.

– У нас определенный рацион питания. Например, если утром мы даем блюда из крупы, то к ним идет мясо, творог, колбаса, сыр. В обед – горячее, первое и второе. На ужин – крупы, рыба, сыр, колбаса. В день солдат получает 200 граммов фруктов, – отметил Каныш Абубакиров, добавив, что в праздничные дни готовятся и национальные блюда.

Как рассказал заместитель министра по воспитательной и идеологической работе Серик Бурамбаев, государство осуществляет жилищные выплаты для военнослужащих.

– Правительством поставлена задача о пересмотре жилищной программы. Отменено требование о регистрации, – рассказал Серик Бурамбаев.

Касательно установки видео­камер в час­тях замминистра отметил, что ведется работа по применению искусственного интеллекта при обработке

видеопотоков.

– Камеры фиксируют, кто зашел на склад, какая техника выехала, кто из личного состава на месте. Мы сокращаем число часовых и заменяем их системами видеонаблюдения. Сейчас идет апробация системы в одной из частей, – рассказал он.

И добавил, что в пилотном проекте прописаны алгоритмы для фиксации потенциальных нарушений. Например, если в туалете или коридоре одновременно оказывается больше людей, чем допустимо, система подает сигнал командиру и дежурным.

В ходе брифинга подчеркивалось, что армия сегодня – это не только служба и дисциплина, но и реальная социальная школа для молодежи. Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев отметил, что в рамках проекта SARBAZ+ военнослужащие смогут углубленно изучать профессии, пройти обучение и получить сертификаты, которые помогут им при трудоустройстве на «гражданке».

Пилотный проект сейчас апробируется в войсковой час­ти 78460 в Алматинской области. Отбор кандидатов проводится в департаменте по делам обороны города Алматы. Через портал MyArmy.kz только за один день поступило 145 обращений граж­дан, желающих пройти срочную службу.

В войсковой части обновили инфраструктуру, создали спортивный комп­лекс с футбольными и баскетбольными площадками. В свободное время военнослужащие могут даже поиграть в PlayStation.

– Некоторые парни думают, что потеряют год в армии. Мы так не считаем: за один год солдат укрепит здоровье, многому научится. У нас проводится обучение рукопашному бою. Внедряем изучение английского языка, – отметил замминистра.

Также в части будет проводиться конкурс. Если солдат выиграл футбольный турнир, ему присваиваются два балла, прочитал книгу – три, 10 книг – 30 баллов, которые затем можно, например, обменять на увольнение.