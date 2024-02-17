«Одна из проблем – привлечение молодых кадров к научной деятельности» - Айдос Сарым

По мнению мажилисмена, финансирование науки в Казахстане нуждается в совершенствовании, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

На заседании общественной палаты при Мажилисе под председательством Айдоса Сарыма обсудили проект закона «О науке и технологической политике» с сопутствующими поправками. Дискуссия прошла в Алматы на базе КазНУ имени аль-Фараби.

В заседании наряду с членами Общественной палаты приняли участие депутаты Мажилиса и представители профильного министерства, а также учёные и эксперты, руководители научно-исследовательских институтов и национальных вузов.

Открывая заседание, Айдос Сарым сообщил, что законопроект о науке и технологической политике разработан в рамках реализации Послания главы государства и на сегодня уже находится в работе Мажилиса. Потребность в разработке нового отраслевого закона объясняется тем, что законы «О науке» (2011 год) и «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности» (2015 год) с момента своего принятия потеряли актуальность.

«Одна из проблем – привлечение молодых кадров к научной деятельности. Кроме того, финансирование науки нуждается в совершенствовании, государственные механизмы подвергаются критике. Существуют и другие проблемы. На одном заседании мы их не решим, но у нас есть возможность обсудить проект базового закона отрасли, выявить, какие направления им не охвачены, и дать свои предложения», – заявил Айдос Сарым.

О нормах законопроекта вкратце рассказал вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки. По его информации, документом совершенствуется структура системы управления наукой с преобразованием Национальной академии наук, расширяется пакет мер социальной поддержки научных работников.

Кроме того, вводятся новые механизмы оценки обоснованности и технологической готовности научных исследований, а также по сбору, обработке, анализу научно-технической информации.

В свою очередь, депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Тансауле Сериков отчитался о промежуточных результатах рассмотрения законопроектов. Он рассказал, что прошли уже три заседания, в ходе которых были рассмотрены порядка 100 норм.

Заслушав доклады, члены Общественной палаты и другие участники заседания поделились своими мнениями и предложениями. Общественный деятель Айжан Скакова отметила, что необходимо проработать эффективные механизмы коммерциализации результатов научно-технической деятельности.

«На практике в существующем законе нет реально работающих механизмов. Заложены программы повышения квалификации и переподготовки участников коммерциализации результатов научно-технической деятельности, но только повышение квалификации не даст должного результата. Необходимо создание работающего механизма как важного этапа перехода от научно-исследовательской работы к коммерциализации», – подчеркнула Айжан Скакова.

Проректор по науке, коммерциализации и интернационализации ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва Жанна Курмангалиева подчеркнула, что в проекте закона необходимо предусмотреть нормы по модернизации исследовательских университетов, в том числе ввести финансирование их научной инфраструктуры.

Председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана, заместитель председателя общественной палаты Светлана Романовская также обратила внимание на этот вопрос.

«Научное сообщество предлагает дополнить законопроект нормой, согласно которой национальные исследовательские университеты могут направлять до 15% грантов целевого финансирования на обслуживание и развитие собственной научной инфраструктуры. Важно выслушать все мнения, тем более – люди на местах обладают большей информацией о реальных потребностях», – отметила Светлана Романовская.

Прозвучали и другие предложения. Например, синтезировать в правительственный законопроект нормы, которые предлагает депутатский корпус. Тогда он может стать хорошей нормативной базой для развития науки и решения существующих проблем.

С инициативами по улучшению законодательства в сфере науки также выступили аналитик Ерлан Смайлов, ассоциированный профессор Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева Муслим Хасенов и другие. Поступившие предложения члены рабочей группы рассмотрят в ходе дальнейшей работы над законопроектом до его выхода на первое чтение Мажилиса.