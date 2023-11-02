Одна из улиц в Астане будет названа в честь венгерского поэта

В ходе встречи глава нашего государства остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей.

Виктор Орбан выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием

– Уважаемый г-н президент! С большим удовольствием возвращаюсь сюда. В предыдущий раз мы были здесь еще до пандемии. Уже тогда у нас сложились плодотворные двусторонние отношения, однако пандемия внесла свои коррективы в наши связи. Мы сейчас приехали для того, чтобы придать новый импульс отношениям. У нас в этом регионе с Вами наиболее тесные исторические контакты, и мы очень рады Вашим успехам. Казахстан – это выдающаяся страна, добившаяся значительных достижений. Каждая моя поездка в Казахстан оставляет глубокие впечатления, – отметил премьер-министр Венгрии.