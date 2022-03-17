Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев

На карте Казахстана появятся три новые области: Абайская, Улытауская и Жетысуская. Об этом в своем Послании народу Казахстана сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Без преувеличения можно сказать, что Глава государства озвучил мечту миллионов казахстанцев.

Возвращение статуса областного центра городам Жезказгану и Семею, разделение Алматинской области и появление отдельной области на священной земле Жетысу, несомненно, придадут новый импульс развития, решат многие проблемы, копившиеся годами. Кроме того, стоит отметить историческое значение этих регионов, сыгравших ключевую роль в летописи народа.

Улытау

Улытау – центр казахской земли, священное понятие для всех казахов. Именно здесь на белой кошме, согласно традиции, поднимали вверх провозглашенных ханов и здесь располагались сами ханские ставки – Хан ордасы. Возвышая своего правителя над собой, народ признавал его безоговорочную власть, вверяя в его руки свою судьбу.

Энергетика Улытау особенна, ее невозможно передать словами. Чтобы почувствовать ее, нужно приехать сюда. Увидеть величественную красоту, услышать шепот ветра, ощутить мощь духа прежних веков.

Много веков назад Улытау стал центром, где разворачивались события, ставшие поворотными в истории казахского народа. Отсюда берет начало поход легендарного Тамерлана против хана Тохтамыша, и здесь же упокоились великие ханы – Жошы, Алаша, Тохтамыш, батыр Едиге и другие исторические личнос­ти, и здесь, по легенде, нашел землю мечты – Жеруйык знаменитый сказитель Асан Кайгы. И это только часть исторических фактов, связанных с Улытау.

Чтобы понимать масштаб исторического наследия региона, дос­таточно сказать, что только на территории Улытауского района находится больше 300 исторических памятников, 282 из которых внесены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея «Улытау». Самые известные из них – это мавзолеи Жошы хана и Алаша хана, Домбаулы, наскальные рисунки Баскамыр, Байконыр и другие, не менее значимые и важные.

Национальный историко-культурный и природный музей-заповедник «Улытау» был соз­дан в 1990 году, на территории заповедника расположены 25 комп­лексов общей площадью свыше 14 га. К слову, известен заповедник Улытау и своей богатой флорой и фауной. Здесь произрастает свыше 600 видов различных растений, почти 100 из которых – лекарственные.

И не зря уже в наши дни именно здесь установлен монумент, символизирующий единство народа Казахстана, увидеть который можно по пути к мавзолеям, поскольку расположен он у большой дороги, недалеко от Жезказгана. А место это считается географическим центром Казахстана. В Улытау же приезжали в 1992 году участники I Всемирного курултая казахов.

Областным центром новой области будет Жезказган, когда-то бывший центр Жезказганской области. Сегодня он в составе Карагандинской области, что, помимо всего, доставляет массу неудобств жителям. В первую очередь это удаленность от Караганды, ведь расстояние составляет свыше 500 км. Чтобы добраться до областного центра, требуется не меньше пяти часов.

Во-вторых, конечно, дороги, точнее их состояние, ярко свидетельствующие о том, что Жезказган когда-то знавал лучшие времена. И вправду, каких-нибудь полвека назад город не уступал ни в чем большим городам. Сама земля Жезказгана – кладовая страны, не случайно его называют центром цветной металлургии Казахстана.

Созданный на месте рабочего поселка Жезказган пережил многое: от расцвета в годы работы комбинатов в полную мощь до практически упадка в переходный период, пережитый страной.

Справедливости ради стоит сказать, что сегодня Жезказган развивается, ежегодный объем инвестиций составляет почти 30 млрд тенге. На данный момент здесь действуют свыше 20 общеобразовательных школ, 7 колледжей. Градообразующим предприятием является медеплавильный завод Kazakhmys Smetling. Большое значение в регионе обретает туризм, согласно поручениям Главы государства завершена реконструкция мавзолея Жошы хана – памятника средневековой архитектуры.

Жители Жезказгана несказанно рады, что теперь они будут жить в областном центре, позд­равляют друг друга и очень надеются, что с новым статусом к ним вернется и былое величие.

Ерлан Сарсенбеков преподает в Колледже технологии и сервиса, родился здесь и не скрывает своей радости:

– Этого мы ждали много лет, сбылась наша мечта. Верю, что теперь в наш город, в наш регион вернется береке – благодать. Что будут теперь строить у нас новые дома, отремонтируют дороги, наладится авиасообщение с большими городами, будет лучше оснащение в больницах, что к нам приедут специалисты. И что молодежь не будет уезжать в большие города, а останется на родной земле и будет приносить пользу нашему краю.

В целом, несмотря на перипетии и катаклизмы, сохранены все социально-культурные объекты, Дом культуры, театр, больницы, школы. Опустевших и заброшенных домов нет.

Сегодня число жителей приблизилось к отметке 100 тысяч, и, возможно, недалек тот день, когда жезказганцев будет почти 140 тысяч, как в прежние годы расцвета.

Абай облысы

Семей – край, где история живет в лицах. Это место, где впервые обрела явственные формы давняя мечта казахского народа о независимости. Именно здесь зародилась партия «Алаш», и Семей почти три года был политико-административным центром, столицей автономии Алаш. И здесь же были расположены все центральные государственные учреждения Народного совета (правительства) под названием Алаш-Орда. Здесь же были подписаны исторические документы партии «Алаш» ее председателем Алиханом Бокейханом.

Вот что пишет в одном из своих трудов руководитель НИИ «Алаш» Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, Султан Хан Аккулулы:

«По одному историческому документу, часть города Семипалатинска, известная до революции 1917 года как Заречная Слободка, уже к 1916 году называлась Алаш...

...В январе 1918 года, в соответствии с постановлением ІІ Всеказахского съезда, Всеказахский народный совет Алаш-Орды из Оренбурга переехал в Семипалатинск, разместив все учреждения в Заречной Слободке, которая приступила к исполнению функ­ций столицы автономии Алаш уже под названием «Алаш»...

«Семипалатинск стал столицей восстановленного национального государства по воле и чаянию казахского народа через ІІ Всеказахский курултай, который состоялся в Оренбурге 18–26 декабря 1917 года при участии 82 делегатов, делегированных от всех перечисленных в его протоколе регионов».

Семей – это родина Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова. Здесь оставили свой след учитель нации Ахмет Байтурсынов, писатель, поэт Мыржакып Дулатов и другие славные сыны народа, здесь же в ссылке жил писатель Федор Достоевский.

Семей тесно связан с именем Абая. Недалеко от города, который теперь будет снова областным центром, в урочище Жидебай расположен дом-музей, где последние десять лет жил великий акын и философ.

Согласно сохранившимся сведениям, в Жидебае проживали предки рода Тобыкты-Жигитек, из которого происходит Абай. В годы ага-султанства Кунанбай построил в Жидебае зимовку. Местность перешла по наследству брату Абая Оспану, а сам акын перебрался туда пос­ле смерти Оспана, женившись на его вдове Еркежан, согласно древнему обычаю аменгерства. И в стенах зимовки на Жидебае акын написал немалую часть своих трудов. Так, например, здесь появились на свет 27 из 45 «Слов назидания», написаны больше 70 стихов, переведены произведения классиков русской литературы. Сюда в гости к поэту приезжали знаменитые в степи люди творчества, певец Биржан сал, преследуемый властями акын Мади Бапиулы, в этом же доме бывали и политические ссыльные, с которыми дружил Абай.

Дом был когда-то разрушен и восстановлен, на основании слов очевидцев. В нем полнос­тью восстановлена атмосфера прошлых веков, периода, когда жил акын. Сегодня Жидебай, без преувеличения, стал центром притяжения всех, кто любит творчество Абая, интересуется его произведениями и вообще всех, кто неравнодушен к истории и культуре родного народа.

Лишившись статуса областного центра в середине 90-х, когда страна переживала непростой период, Семей ощутимо начал чахнуть. Люди, особенно молодежь, начали уезжать в большие города и даже в другие страны. Потеря статуса повлекла за собой экономический спад, и ,как следствие, снизился уровень жизни.

Возвращение статуса областного центра поможет реанимировать город, вдохнуть в него новую жизнь. Уроженцы Семея и жители города с большой радостью встретили новость из уст Президента.

Миргуль Джилкишинова, директор пресс-центра Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, журналист:

– Новость о возвращении Семею статуса областного центра оказалась для меня настолько эмоционально мощной, что я расплакалась. Честное слово. Во-первых, подумалось: жаль, папа с мамой не дожили до этого дня. Они очень переживали, когда Семей в один момент перестал быть областью. Я в тот период работала в областной газете «Иртыш», и нас особенно сильно коснулось то, что областного статуса лишили такой огромный регион. Естественно, молодые уже не видели перспектив, да их и не было, и стали переезжать кто в Алматы, а кто в новую столицу... Каждый год езжу в Семей и думаю, что такой регион, богатый и духовно и материально, достоин большего внимания со стороны Правительства. Там ведь много предприятий легкой промышленности, заводы. Да хоть тот же мясокомбинат – почему бы не вернуть ему былую мощь! Я радуюсь, что родина великого Абая и моя родина вновь обретут свою былую славу культурного центра. Будут строиться дороги, школы, больницы с современным оснащением, дома... Уверена, что город воспрянет. Семейчане очень любят свой город, и они сделают все для его скорейшего восстановления!

Жетысу

Если есть на земле рай, то он находится в Жетысу! Так говорят в народе, и сложно с этим не согласиться.

В окружении гор Джунгарского Алатау и пиков Тянь-Шаня на юго-востоке страны расположен Жетысу. Окутанный легендами, овеянный мифами, с богатой историей край поистине благодатен. Эта земля дала народу батыра Раимбека.

Жетысу – край, известный своим культурным и историческим разнообразием, а также множеством заповедников, курортных мест. Еще несколько веков назад о Долине семи рек знало полмира. Об этом свидетельствуют археологические памятники, исторические документы.

Не случайно в 2014 году в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО были включены сразу три объекта. Это городища Каялык, Карамерген и Талхиз.

Именно на земле Жетысу произошло Анракайское сражение. Согласно легенде, великий Кабанбай-батыр, гнавший остатки полчищ джунгар, остановил свое войско окриком «Тоқта!». К слову, местность с той поры носит это говорящее название – Тоқта (Стой). Как известно из истории, объединившись под единым знаменем, три казахских жуза сумели одержать большую победу над джунгарами, после которой солнце империи, казавшейся непобедимой, закатилось навсегда.

С Жетысу связана и другая историческая битва – Орбулакская. Свидетельствуют, что в урочище Белжайляу небольшой отряд Жангир-хана сумел противостоять многотысячной армии джунгар. Великолепная тактика и стратегия позволили казахским воинам, несмотря на явный перекос сил в пользу противника, победить врага. Потеряв большую часть своих войск, джунгары отступили, а к Жангир-хану на подмогу явился Жалантос-батыр с многотысячным войском. Вот так планы джунгар по захвату Семиречья были сорваны.

Жетысу – это родина великого Жамбыла, певца, акына, чье творчество известно далеко за пределами Казахстана. Вспомним, что только одним стихотворением, где он обратился к ленинградцам в годы Великой Отечественной, казахский поэт завоевал любовь миллионов людей. Искренние его строки шли от сердца к сердцу, утешая, давая надежду и веру не только жителям блокадного города, но и всем, кто переживал горечь войны.

Это земля, на которой родился акын Суйинбай, батыры Отеген и Карасай и другие достойные личности, земля, где нашел последний приют ученый, этнограф Шокан Уалиханов.

Жетысу – удивительный край озер, рек, гор. Сюда едут любоваться Кольсайскими озерами, услышать, как поет бархан, увидеть Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, прикоснуться к истории через петроглифы в Тамгалы Тас.

На карте страны стало на три области больше. Каждая из них, словно сокровище нации, хранит в себе многовековую историю, культуру. И потому решение Главы государства о новом статусе трех городов нашло живой отклик в сердцах миллионов. В соцсетях люди делятся радостью, не скрывая эмоций.

Алия Сагимбаева, родолог, родолог-консультант, психолог-практик и вице-президент Международной лиги профессиональных родологов не могла сдержать слез.

– Это слезы радости, осознания, что свершилось то, чего ждали мы все, – говорит она. – Я искренне рада решению Президента и что теперь у нас в стране на три области больше. Это исторически справедливое решение, которое обязательно способствует новому витку экономического развития регионов. Помимо всего, мы все стали свидетелями того, что устремления и желания народа услышаны. Радуются все, не только жители этих городов. Это говорит о том, что у нас единый генный код, так работает генная память, и здорово, что есть повод для общей и искренней радости.

Помимо исторического значения, народ ждет, что это положительно повлияет на развитие туризма в обозначенных регионах. Ведь туризм во многих странах является единственным источником дохода и пополнения казны. У Казахстана есть все предпосылки, чтобы стать ведущей страной, привлекательной для туристов со всего мира.

Для этого у нас есть практичес­ки все: богатая, неповторимая летопись, исторические памятники, легендарные личности планетарного масштаба, жившие в Великой степи, содержательная, самобытная культура, сохранившаяся в условиях мультикультурной среды современности.

Нужно лишь наладить инфраструктуру. Проложить качественные дороги, оснастить их туалетами, пунктами питания, позаботиться о том, чтобы приехавший хоть в Улытау, хоть в Жетысу, хоть на землю Абая гость мог без проблем остановиться в удобной гостинице, доехать, долететь с комфортом, увезти с собой атмосферные сувениры и вернуться еще раз. Потому что было все включено и все предусмотрено. А еще потому, что из этих мест уезжаешь наполненным энергией, в ресурсе, как модно говорить сейчас.