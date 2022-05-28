Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области

Авария унесла жизнь подростка в Алматинской области. 17-летний ученик, управлявший мотоциклом, на большой скорости врезался в школьный забор и скончался на месте. Предположительно, он не справился с управлением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Я вышла из магазина и видела, как он ехал оттуда на большой скорости. Мальчик наехал на бордюр и вылетел в забор. Когда я подбежала, он был на земле, трясся, везде была кровь. У него проломило череп", - рассказала очевидец Ботагоз Кыдырова.

По словам очевидцев, подросток врезался в бордюр и влетел в металлический забор своей школы. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как выяснилось позже, мотоцикл принадлежал отцу мальчика.

Педагоги школы рассказали, что он учился в 9-м классе. С утра пришел на занятия, отсидел два подготовительных урока и отправился домой. Через некоторое время решил вернуться, но уже на мотоцикле.

Учителя отзываются о погибшем положительно.

"У нас были обычные занятия, не экзамены. В соцсетях пишут везде, что он приехал на экзамен. Мопед привез из дома. Его родители сказали, что раньше не разрешали на нем кататься. После того как врезался, мальчик умер на месте. Мы скорбим, ученик был очень хороший", - отметила директор школы №41 Жанаркуль Кунсакалова.

В полиции начали расследование.