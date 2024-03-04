Одряхлевшие «богатыри»

После преобразования КСК в ОСИ произошли значительные изменения. Перестав доверять посторонним людям, собственники квартир объединились, чтобы общими усилиями привести в порядок жилье. Но им нередко бывает не по силам справиться с насущными проблемами, не обращаясь к органам власти.

В многоэтажном доме в центре Алматы с 1971 года накопилось немало проблем. Проржавели канализационные трубы, поизносилась кровля. Председатели ОСИ при этом менялись тут часто: принимая дела, они изначально просто не представляли себе объема работ, с которым после не могли справиться.

В итоге руководителем и ответственным выбрали Ирину Шмалько. При встрече она рассказала о проблемах, с которыми приходится сталкиваться руководителю ОСИ.

– Во-первых, попрошу о помощи, – говорит Ирина. – Мы просим власти города помочь привести в порядок здание. Прежний ко­оператив собственников квартир довел наши три дома (известные в Алматы как «Три богатыря». – Прим. авт.) до критического сос­тояния. А ОСИ, если они добросовестные, работают хорошо. Есть, конечно, и недобросовестные управляющие и председатели. Например, в прошлом году с нас взяли деньги за капитальный ремонт крыши. Но вместо того, чтобы все сделать капитально, покрытие просто точечно залатали, и во всех верхних квартирах потолки протекают. За капитальный ремонт с жильцов собрали четыре миллиона тенге. С расходов на содержание жилья тоже приличные суммы ушли. А я ничего нигде не увидела, когда принимала наш дом, – объясняет Ирина.

По ее словам, расходы на общедомовое содержание включают санитарно-технические работы, сварку, замену электрических лампочек, закупку канцелярских товаров для сотрудников ОСИ, выплату заработной платы и налогов.

– Вместе с советом дома на деньги, собранные на общедомовые затраты, мы отремонтировали домофон и систему видеонаблю­дения, плату за эти услуги с 70 тенге понизили до 60 тенге с квадратного метра. Регулярно осуществляется уборка подъез­дов, полностью перебрали щитовую, установили на насос частотные преобразователи и расширительные баки. Каждый месяц по отчету стало видно, на что собираются деньги. Подвалы надо в порядок привести, технические этажи перекрыть. Работы много, если честно, дом потихоньку начинает сыпаться, – заметила председатель ОСИ.

По ее словам, тех, кто ворует в ОСИ, нужно наказывать по закону. А вот честных надо поддерживать.

– В чатах же нередко бездоказательно и огульно пишут: мол, руководящая группа – одна шайка-лейка. Пытаются вывести из равновесия. Активистов называют маразматичными стариками. Ну, в общем, если честно, неприят­но все это слышать, – признается Ирина. – А еще садятся на любимого конька, дескать, вы ничего не делаете! Хотя в чате всегда виден подробный отчет о проделанной работе. Но все равно изыскивают повод для упреков. Дескать, уборка плохая, домофон и камеры – отстой, тротуар убран плохо...

В скриншотах переписки в чатах, которые она отправила, действительно отражен детальный отчет об ежедневной работе. Председатель ОСИ предупреждает об отключениях воды и электричест­ва, плановых работах. При необходимости вызывает аварийные службы и предупреждает, чтобы жильцы, например, некоторое время не пользовались канализацией. Просит открыть решетки на лестничных площадках, когда идет уборка. Не имея собственного автомобиля, заботится о том, чтобы работал шлагбаум, установленный для удобства автовладельцев. А также следит, чтобы они вовремя вносили абонентскую плату за пользование устройством для безопасности личного транспорта. Следит, чтобы жильцы вовремя платили целевые взносы на содержание дома.

Председатель ОСИ заключает договоры с компаниями, которые обслуживают дом и его инженерные системы. Открывает на него текущий и сберегательный счета, заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг. Но это далеко не полный перечень обязанностей председателя ОСИ.

Зачастую проблемы объединений собственников имущества, как это видно из переписки в чатах, заключаются вовсе не в бездействии избранного руководства. Дело в том, что многие участники чатов, очевидно, имея излишек времени и страдая от дефицита общения, заходят на страничку ОСИ, просто чтобы поболтать. Оттого в группах, соз­данных специально для обсуж­дения рабочих вопросов, много флуда, в его потоке теряются важные сведения.

Жильцы нередко не видят предупреждающих сообщений, а потом винят председателя в том, что пропустили что-то важное для полноценного существования дома. Сама форма организации управления собственностью в большинстве случаев грешит тем, что отсутствие четкой иерархии и ответственности приводит если не к анархии, то к охлократии – кто кого перекричит на собрании или оговорит во внутридомовом чате.

Создается впечатление, что участники общедомовых комью­нити и в самом деле не понимают, насколько сложным может оказаться процесс управления совместной собственностью. Легче постоянно выдвигать претензии, а не проявлять инициативу, дабы изменить жизнь к лучшему.

– Вместе с тем ни один из жильцов не торопится взвалить на свои плечи тяжелую ношу ответственного за огромный дом. «Три богатыря» нуждаются не только во внутреннем текущем ремонте. Требуется подновить облицовку мелкой кафельной плиткой.

Акимат несколько раз давал обе­щание решить вопрос с достойным обликом дома, который в советские времена часто мелькал на подарочных открытках. Но, как говорится, воз и ныне там. Это значит, что председателю нужно успеть найти время и лично обратиться в государственный орган. Суметь донести важность и насущность проблемы. И это всего лишь один из примеров, – заметила Ирина.

Председатель напомнила, что изначально идея создания ОСИ подразумевала, что жильцы много­квартирных домов будут сами следить за своим жильем. То есть нововведение служит тому, чтобы облегчить их жизнь в техничес­ком отношении, а не испортить в моральном плане отношения между соседями.

Но на деле общественная форма ведения хозяйства зачастую, превращаясь в «базар», приводит к не совсем радужным результатам.