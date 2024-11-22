Офицеры Нацгвардии МВД РК спасли человека из горящего автобуса в Астане

21 ноября 2024 года магистранты 2 курса Национального университета обороны подполковник Серик Жолдыбаев и майор Жаксылык Боранбаев оказали помощь во время экстремальной ситуации

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Находясь на обратном пути в спортивный комплекс имени Жаксылыка Ушкемпирова после обеденного перерыва, по ул. Кабанбай батыра они заметили рейсовый автобус, из которого шел густой дым. Остановившись у обочины, офицеры поспешили к автобусу, чтобы убедиться, что внутри никого не осталось.

- В задней части автобуса находился пожилой водитель, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, охвативший салон. Мы немедленно предприняли действия: начали останавливать проезжающие автомобили, чтобы найти огнетушители, и вызвали пожарную службу по номеру 112, - рассказал подполковник Серик Жолдыбаев.

Несмотря на все усилия, имеющиеся огнетушители оказались недостаточными для сдерживания быстро распространяющегося пламени. Понимая риск, майор Жаксылык Боранбаев вытащил водителя из автобуса через среднюю дверь, а затем отвел его на безопасное расстояние. В это время подполковник Серик Жолдыбаев перекрыл движение вблизи транспортного средства, предотвращая возможность приближения людей и машин к опасному объекту, опасаясь взрыва бензобака автобуса.

Так, благодаря оперативным действиям гвардейцев, удалось избежать человеческих жертв.

Этот случай стал ярким примером профессионализма, решительности и смелости, присущих представителям Национальной гвардии МВД РК. Такие поступки заслуживают уважения и являются примером для всех военнослужащих и гражданских лиц.