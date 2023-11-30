Оглашен приговор подростку, напавшему на школьников с топором в Петропавловске

Подросток, напавший с топором на школьников в Петропавловске, получил 6 лет 9 месяцев лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО

Фото: gov.kz

Присяжные заседатели 30 ноября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области признали несовершеннолетнего Д. виновным в покушении на убийство школьников.

Напомним,13 февраля 2023 года в школе №4 Петропавловска ученик 9 класса Д. утром пронес в сумке в школу топор и нож. Он зашел в туалет, надел маску и в коридоре напал на школьников. В результате «бойни» пострадали трое учащихся 9 и 10 классов. Обезумевшего ученика обезвредили старшеклассники и учителя физкультуры. Д. сразу был взят под арест.

«Государственный обвинитель предоставил присяжным неопровержимые доказательства его вины, в том числе видеозапись произошедшего. С учетом неоспоримых фактов Д. по части 2 статьи 24-99 УК отправлен в исправительное учреждение для отбывания несовершеннолетних на 6 лет 9 месяцев», – сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в силу.