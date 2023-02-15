Напавшего с топором на школьников подростка арестовали в Петропавловске

В городе Петропавловске взяли под стражу 9-классника, который нанес удары топором 3 школьникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news .

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Специализированный следственный суд Петропавловска 15 февраля санкционировал меру пресечения учащемуся городской средней школы №4, напавшему на детей с топором. Несовершеннолетнего Д. взяли под стражу на срок 2 месяца.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК, добавили в пресс-службе суда.

Напомним, 13 февраля ученик 9 класса пронес в школу кухонные топор и нож. В туалете надел самодельную маску, вышел в коридор и начал наносить удары топором по школьникам. Обезумевшего ученика обезвредили старшеклассники и учителя физкультуры. В результате «бойни» пострадали трое учащихся 9 и 10 классов.

Одного из ребят после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Двое сейчас находятся в детской областной больнице.