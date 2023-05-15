Огород на даче плачет…

По словам владельцев садово-огородных участков, для многих из которых дачные наделы – один из основных источников пропитания, ежегодно они своими силами ремонтировали насосное оборудование, однако нынче это стало бесполезным: старые агрегаты пришли в полную негодность. Включать автоматику стало опасно для жизни.

На ржавом металле насосов выбит год их выпуска – 1956-й. Примерно в эти же годы и соз­давался дачный кооператив «Уйтас». Тогда талдыкорганцы получали рядом с городом положенные шесть соток и проводили на них все летние выходные, а зачастую и отпуск. Позднее, уже после распада союзного государства, на дачах, ввиду их относительной дешевизны и близости к областному центру, люди стали селиться и жить тут на постоянной основе.

ПКС «Уйтас» сегодня мало напоминает традиционный дачный кооператив. Густонаселенный, с магазинами, фельд­шерским и полицейским пунк­тами, он насчитывает около 4 500 жителей. От традиционного прошлого сохранились разве что огороды. Для большинства проживающих тут семей они и кормильцы, и даже источники хоть маленького, но все же дохода.

Однако уже более 10 лет местные жители, особенно в верхней части бывшего дачного массива, улицы которого расположены на холмистой части, испытывают трудности с поливом.

Дело в том, что воду из реки Каратал туда подают по трубам посредством насосов. Но водокачка, как называют ее местные, уже давно исчерпала ресурсы. Трубы то и дело прорывает то в одном, то в другом месте. Местные мастера постоянно «шаманят» и насосы, которые выходят из строя после каждого запуска. Из-за этого поливную воду в прошлом году давали сначала раз в неделю, потом и вовсе единожды (!) в месяц. Впрочем, в нынешнем сезоне даже и этого уже не будет, сокрушаются владельцы огородов.

– В этом дачном массиве мы живем более 20 лет, у меня в обработке четыре участка, – рассказывает Лидия Емельяненко. – Полив трубный, платим за него постоянно, однако уже который год мучаемся. В прошлом году полноценный полив смогли организовать только с 19 июня, представьте! А уже в августе опять воды не стало, столько всего засохло! Садовые деревья десятилетиями растишь, стараешься, а потом все на корню пропадает… Тут в основном проживают социально уязвимые слои населения. Огород их кормит – ведь нет возможности постоянно покупать овощи и фрукты.

– Мы покупали разные запчас­ти, пытались ремонтировать, но нужна полная реконструкция поливной системы, – считает председатель ПКС «Уйтас» Людмила Хадисова. – В основном здесь применяется трубный полив. Только на огородах, расположенных в нижней части массива, есть арыки. Если до этого мы хоть как-то могли поливать свои участки, то в последнее время это почти невозможно.

Как говорят сами дачники, основные их беды заключаются в официальном положении пригородного поселения. В сос­тав Талдыкоргана он не входит и вообще не имеет статуса населенного пункта. Дело тут в издержках самого процесса присоединения подобных массивов по всей республике, объясняют жители. «Уйтас» является пот­ребительским кооперативом, а значит, свои проблемы коллектив должен решать самостоятельно.

Однако у дачного сообщества из накоплений – одни долги. За трубный полив и другие услуги, поведала на собрании председатель, местные жители задолжали около 16 млн тенге. И собрать эти деньги, чтобы отремонтировать поливную систему, надежды нет. Да и вряд ли их будет достаточно, сетуют дачники.

К слову, точной суммы, требуе­мой на ремонт поливной системы, они не знают. Ведь никаких документальных данных о ней не сохранилось, и на заказ нового проекта нет средств.

– Мы понимаем, что этот ко­оператив наш, и мы сами должны осуществлять целевые сборы и покрывать свои расходы, – говорит местная жительница, представившаяся Хавой Идрисовной. – Но извините, тут народ живет – концы с концами еле сводит. С чего им платить? А другие снимают дома в аренду и съезжают, вообще ничего не заплатив. Водой же при этом пользуются все.

Мы уже и так каждую неделю ходим в акимат, просим, просим... Нам помогают, за что я низко кланяюсь. Но насчет системы полива нам ответили, что это их уже не касается.

К словам признательности в адрес областного и городского руководства присоединились многие местные жители. За пос­ледние пару лет, подчеркивают они, в дачном массиве провели водопровод, подключили уличное освещение, заасфальтировали самые длинные улицы. В нынешнем году покрытие уложат еще на пяти отрезках дорог, тянут сюда и газопровод. Но вот такой затратный проект, как трубный полив, акимат на себя брать не хочет, сетуют дачники. Да и не обязан, тут же соглашаются они…

Как утверждают дачники, о своей проблеме они говорили не раз. В прошлом году, к примеру, представитель городского акима­та сказал дачникам поливать огороды водопроводной водой. Однако это нарушение, возмущаются жители. Таким образом и полить нормально невозможно, да и дорого выходит, говорят владельцы участков.

Поэтому граждане опасаются полностью засаживать огороды, а очередной сход никаких результатов не принес…