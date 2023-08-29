Ограничений на внутреннюю миграцию в Астану не будет – вице-премьер

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По мнению членов рабочей группы, установление ограничительных и запретительных мер не приведет к решению проблемы роста миграционных потоков в столицу.

Фото: Kazpravda.kz

Никаких ограничений потока внутренних мигрантов в столицу Казахстана не будет. Об этом на встрече с журналистами сказала заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В ходе встречи Тамара Дуйсенова сообщила журналистам, что для реализации поручений главы государства, данных на совещании по вопросам развития Астаны, при МТСЗН РК была создана рабочая группа. В ее состав вошли представители министерств внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, акиматов Астаны и Акмолинской области, а также эксперты в области миграции.

«По мнению членов рабочей группы, установление ограничительных и запретительных мер не приведет к решению проблемы роста миграционных потоков в столицу. Поэтому речь о каких-либо запретах на переезд в Астану для внутренних мигрантов не идет», – сказала заместитель премьер-министра.

Тамара Дуйсенова добавила, что рабочей группой, с учетом международного опыта, выработан ряд предложений по внесению поправок в законодательство.

Первое – пересмотр срока постоянного проживания граждан в городах республиканского значения и столице. Для постановки их на учет с целью получения жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местными исполнительными органами (МИО) в частном жилищном фонде.

Второе – предлагается закрепить нормативы по предоставлению жилищ в том числе на жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного МИО в частном жилищном фонде, на жилые дома, квартиры, а также здания и помещения, используемые для проживания людей, в том числе для сдачи в аренду.

Третье – в целях эффективной застройки города предлагается наделить Министерство индустрии и инфраструктурного развития компетенцией по разработке и утверждению Правил проведения общественных обсуждений проектных решений генерального плана, проекта детальной планировки и проекта застройки. Это позволит при проведении общественных обсуждений открыто и публично учитывать мнение горожан в формировании архитектурного облика и градостроительного планирования населенных пунктов.

Четвертое – интеграция действующих информационных систем с целью создания единой системы регистрации мигрантов.

Работа по обсуждению предлагаемых поправок в законодательство продолжается, добавили в министерстве.

#Астана #миграция #Дуйсенова

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