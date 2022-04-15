"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые под предлогом разбирательств по возможным фактам мошеннических действий представляются работниками НБК и получают персональные данные казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства. После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства", – говорится в сообщении.

Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды).

"Для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан", – дополнили в Нацбанке.

Полученные данные используются в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.

Также в пресс-службе напомнили, что Национальный Банк Казахстана:

- не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами;

- не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня;

- счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.

В случае получения подозрительных писем или подобных звонков "от Национального Банка" необходимо обратиться в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе.