Охраняя покой мирных граждан

– Максат Мухаметкулович, какие задачи ставятся перед подразделением?

– Во-первых, это участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка путем несения пат­рульно-постовой службы. Также наше подразделение активно задействуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых общественно-политических, спортивных и иных мероприятий, при ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф, для поддержания правового режима в период ЧП.

С момента образования части личный состав успешно выполнял и продолжает выполнять все поставленные служебно-боевые задачи. Выполнено более 400 тысяч задач по несению пат­рульно-постовой службы, обеспечена охрана свыше тысячи общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. События января 2022 года стали для истории нашей части значимыми и судьбонос­ными. В период проведения антитеррористической и специальной операции по пресечению массовых беспорядков в Алматы и Алматинской области военнослужащие части с честью и достоинством выполнили свой конституционный и воинский долг, проявили стойкость и смелость, не отступили, отражая нападение деструктивных сил.

Мы доказали преданность народу Казахстана и военной присяге, проявили решительность и самоотверженность. В знак признания заслуг воинской части было присвоено имя выдающегося казахстанца, героя, символа мужества и патриотизма Бауыржана Момышулы. Для нас это высокая честь и огромная ответственность, которая обязывает продолжать служить Родине с таким же упорством, верностью и отвагой, как это делал он.

– Ваше подразделение ежедневно находится на передовых рубежах по охране общественного порядка. Как проходит адаптация новобранцев к службе, проводится их подготовка?

– Адаптация новобранцев – это один из ключевых этапов, который закладывает основу их дальнейшей службы. Мы подходим к этому процессу комплекс­но, учитывая как физическую, так и моральную подготовку молодых бойцов.

Сразу после прибытия в часть они проходят вводный этап, в рамках которого им разъясняют уставные требования, распорядок дня и правила внутреннего порядка. Большое внимание уделяем знакомству с коллективом и их командиром. А основная подготовка начинается с базового курса: новобранцы проходят занятия по общевойсковым дисциплинам, изучают основы тактики, огневую, строевую и физическую подготовку. Особое внимание уделяется работе с оружием, порядку несения службы и обучению действиям в экстремальных ситуациях.

Морально-психологическая поддерж­ка военнослужащих также являет­ся важным элементом. Психологи и офицеры-воспитатели помогают новобранцам справляться с эмоцио­нальными трудностями и стрессом, связным с изменениями привычного образа жизни. Мы регулярно проводим беседы, организуем мероприятия, направленные на укрепление их морального духа. Важно отметить, что ключевую роль в этом процессе играет опыт старших военнослужащих. Наставники из числа сержантского состава помогают молодым бойцам быстрее освоиться, делятся с ними своими знаниями и поддерживают в первые недели службы.

– Обеспечение общественного порядка подразумевает контакты с населением. Это непростое дело, учитывая возможные конфликтные ситуации...

– Безусловно, обеспечение общественного порядка требует от наших военнослужащих высокого профессионализма и навыков взаимодействия с населением, особенно в условиях возможных конф­ликтных ситуаций. Это непросто, но мы целенаправленно готовим личный состав к таким вызовам.

Во-первых, в ходе обучения военнослужащие изучают основы психологии, тактики общения и методы урегулирования конфликтов. Мы учим их сохранять спокойствие, действовать решительно, но в рамках закона, проявляя уважение к гражданам.

Во-вторых, в Национальной гвардии большое внимание уделяется воспитательной работе. Каждый военнослужащий понимает, что он представляет государство и несет ответственность за его имидж. Мы прививаем чувство чести и долга, чтобы каждый солдат осознавал важность своей миссии.

В-третьих, наши офицеры и сержанты постоянно делятся с молодыми бойцами своими знаниями и навыками. Живой пример и наставничество помогают им увереннее чувствовать себя в сложных ситуациях.

Немаловажным фактором является поддержание боевого духа и сплоченности коллектива. Военнослужащие знают, что в любой ситуации они могут рассчитывать на поддержку своих товарищей и командиров. Это дает им уверенность и помогает справляться с психологической нагрузкой.

– Часть военнослужащих по окончанию срочной службы нередко устраивалась в полицию или другие спецподразделения. Сохраняется ли эта тенденция?

– Да, после демобилизации многие наши солдаты находят свое призвание в дальнейшей службе в правоохранительных органах. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, отражая высокий уровень подготовки военнослужащих и их стремление продолжить служение обществу.

Служба в армии формирует у молодых людей такие качества, как дисциплина, ответственность, стрессоустойчивость и умение работать в коллективе. Эти навыки становятся основой для успешной карьеры в правоохранительных структурах. Кроме того, парни, прошедшие службу, получают бесценный опыт взаимодействия с людьми, обучения тактике и навыкам принятия решений в сложных ситуациях. Все это делает их востребованными специалистами в правоохранительной сфере.

Правоохранительные органы охотно принимают на службу бывших солдат Национальной гвардии, так как они обладают необходимыми знаниями, навыками и готовностью нести ответственность за обеспечение порядка и безопасности граждан. Для многих военнослужащих переход из армии в правоохранительные органы становится логическим продолжением их профессионального пути. Так государство обеспечивает преемственность кадров, молодые люди получают возможность не только реализовать свой потенциал, но и вносить значимый вклад в поддержание правопорядка.

– Большую роль в воспитании солдат играет обмен опытом, примеры успешной службы ветеранов подразделения.

– Конечно! В рамках военно-патриотической работы и воспитания личного состава в нашей части регулярно проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Эти мероприятия стали неотъемлемой частью воспитательной работы, направленной на укрепление морального духа солдат, формирование чувства гордости за историческое наследие и глубокого уважения к подвигам старших поколений. На таких встречах ветераны делятся воспоминаниями о суровых днях войны, о героизме, который проявляли бойцы ради защиты Родины, и о силе духа, позволившей выстоять и победить. Такие рассказы вдохновляют молодых солдат, дают им возможность прикоснуться к истории. Они с благодарностью слушают ветеранов, задают вопросы, узнают о реальных событиях прошлых лет.

Постепенно молодые бойцы осознают, что их служба – это продолжение великой миссии защиты Отечества. Это воспитывает в них чувство ответственности и гордости за свою роль в обеспечении безопасности страны. Так у солдат формируются высокие нравственные качества, патриотизм, верность воинскому долгу.

– В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будут ли проводиться в Вашем подразделении мероприятия, посвященные этому событию?

– В рядах Национальной гвардии, в том числе и в нашей воинской части, мероприятия по этой тематике стартуют уже с января. Мы примем участие в патриотической акции «80 дней до Победы!» На этот период разработан план мероприятий, включая возложение цветов к памятникам воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, чествование ветеранов и тружеников тыла. Намечено множест­во мероприятий воспитательного и культурно-досугового характера: тематичес­кие, музыкально-литературные вечера, фотовыставки, просмотры и обсуждение военно-патриотических фильмов, конкурсы, спортивные эстафеты, посадка деревьев... Важным событием станет участие личного состава части в военном параде в Алматы.

Также в целях патриотического воспитания подрастающего поколения на территории воинской части будут проходить дни открытых дверей, когда будут организованы показ техники и вооружения, показательные выступления бойцов, знакомство с условиями быта военнослужащих срочной службы.

Мы – наследники Победы, и эта высокая честь обязывает нас быть достойными славы тех, кто боролся за наше будущее. Подвиг наших предков вдохновляет нас на беззаветную преданность Родине, мы в ответе за мир и порядок в стране. Преемственность поколений выражается не только в сохранении исторической памяти, но и в готовности к выполнению любых поставленных перед нами задач. Личный состав воинской части 5571 стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан.