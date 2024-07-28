ОИ: программа выступления казахстанцев

Олимпиада
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Сегодня вступают в состязания на Летних играх 14 спортсменов из Казахстана по восьми видам спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорт РК

В дзюдо (Г.Кыргызбаев – 66 кг), в фехтовании в дисциплине шпага одиночное (В.Шарлаимов, Р.Курбанов, Э.Алимжанов) будут разыгрываться медали.

В остальных 6 видах спорта идет квалификационный раунд.

 

Дзюдо

Г.Кыргызбаев попадает в группу “С”. В первой схватке, в 1/16 финала, выступает против Давид Гарсия Торне (Испания, серебряный призер Европы 2023), шесть раз встречались, трижды одержал победу Гусман.

 

Фехтование

В.Шарлаимов в 1/32 финала выходит против Х.Саннер (ЮАР), Р.Курбанов в 1/16 финала выходит против Х.Элкорд (Марокко) и Э.Алимжанов выходит против Л.Мидлтон (Франция).

 

Бадминтон

Д.Панарин встречается с К.Нишимото (Япония) в группе “D”, К.Нишимото является бронзовым призером Азиатских игр 2023.

 

Пулевая стрельба

А.Алтухова и А.Ле выступают в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (женщины).

И.Сатпаев выступает в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (мужчины).

 

Академическая гребля

В.Яковлев в квалификации 27 июля занял 5 место, таким образом он выступает в утешительном третьем заезде, где должен занять 1-2 место, что позволит участвовать далее в полуфинале и финале.

 

Бокс

Впервые выходят 3 спортсмена: первым в 1/8 финала выходит А.Оралбай против О.Олаоре (Нигерия). Далее в 1/16 финала А.Шымбергенов против З.Еашаш (Иордания), Асланбек выигрывал противника дважды. Третьим в 1/16 финала выступает Н.Кызайбай против Г.Соррентино (Италия) - серебряная призерка ЧЕ-2022, бронзовая призерка ЕИ-2023.

 

Теннис

А.Шевченко выходит против Я.Менсик (Чехия) – сопернику 18 лет, 81 ракетка мира.

#олимпиада #программа #Олимпиад в Париже

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