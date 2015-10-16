Оказали услуги бесплатно Свежий выпуск 455 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

До этого такую же услугу стоматологи оказали пяти инвалидам. Медики намерены проводить подобные акции и впредь. Стоит отметить, что, помимо благотворительных мероприятий, колледж не первый год активно реализует поручение Главы государства по поддержке людей с ограниченными возможностями. При учебном заведении открыты курсы по подготовке специалистов-массажистов из числа инвалидов по зрению. Учебный центр полностью оснащен всем необходимым специализированным оборудованием для такой категории учащихся. Сегодня на втором курсе учатся восемь человек.

В этом году произведен набор еще семи курсантов. Здесь же созданы условия для их проживания. В будущем году колледж будет праздновать первый выпуск дипломированных специалистов с медицинским образованием из числа инвалидов по зрению, которым местные органы власти помогут затем найти работу.



