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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
До этого такую же услугу стоматологи оказали пяти инвалидам. Медики намерены проводить подобные акции и впредь. Стоит отметить, что, помимо благотворительных мероприятий, колледж не первый год активно реализует поручение Главы государства по поддержке людей с ограниченными возможностями. При учебном заведении открыты курсы по подготовке специалистов-массажистов из числа инвалидов по зрению. Учебный центр полностью оснащен всем необходимым специализированным оборудованием для такой категории учащихся. Сегодня на втором курсе учатся восемь человек.
В этом году произведен набор еще семи курсантов. Здесь же созданы условия для их проживания. В будущем году колледж будет праздновать первый выпуск дипломированных специалистов с медицинским образованием из числа инвалидов по зрению, которым местные органы власти помогут затем найти работу.

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