Участники проекта «1000 лидеров изменений в образовании» стали директорами школ

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения

По поручению главы государства с прошлого года в Казахстане реализуется проект по отбору и подготовке кадрового резерва менеджеров «1000 лидеров изменений в образовании». В его первый состав вошли 207 педагогов, из которых около 100 уже приступили к должности директоров школ.

Со столичными резервистами встретился министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Обращаясь к участникам встречи, глава ведомства обозначил важные задачи по повышению качества образования.

Это пять основных направлений: укрепление менеджмента, обновление учебных программ, реализация комплексной программы по поддержке сельских школ, совершенствование подходов подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, комплексное улучшение инфраструктуры, трансформация Национальной системы оценки качества.

«Проект «1000 лидеров изменений в образовании» ставит перед собой амбициозные цели и важные задачи, направленные на повышение качества системы просвещения и формирование нового поколения управленческих кадров. Мы должны работать слаженно. На вас, как на первых выпускников проекта, возлагается большая ответственность. Главная задача – обеспечить комфортными и безопасными условиями наших детей и педагогов», – подчеркнул Гани Бейсембаев.

В ходе мероприятия еще шесть резервистов назначены на ключевые руководящие должности. Всего на встрече приняли участие 15 столичных лидеров, прошедших отбор и подготовку в рамках проекта.

В течение восьми месяцев они проходили обучение по личностным, профессиональным, управленческим, аналитическим навыкам и компетенциям.

Стоит отметить, что на сегодня проект приобретает популярность среди педагогов. В этом году количество желающих принять участие увеличилось в 2,5 раза, тем самым составив более 10 тысяч заявок.

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