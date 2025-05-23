Около 11 тысяч семей получают господдержку по оплате за съем жилья в РК

Недвижимость,Общество
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Дана Аменова
корреспондент

В очереди на жильё в стране состоит порядка 652 тыс. граждан

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов, Минпром

На пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций при Президенте РК председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минпрома Бакытжан Жунисбеков рассказал об обеспечении граждан жильем и планах работ на текущий год, сообщает Kazpravda.kz 

«Строительная отрасль является одной из ключевых сфер экономики нашей страны. В 2024 году по всей республике было введено в эксплуатацию более 18,9 миллиона квадратных метров нового жилья, что соответствует примерно 170 тысячам квартир. За счёт государственных инвестиций построено свыше 30 тысяч квартир, а также выдано около 9 тысяч льготных займов. В текущем году планируется продолжить строительство жилья и внедрять дополнительные меры по обеспечению граждан жильём. В рамках этих мероприятий предусмотрено строительство 12 тысяч квартир по кредитному жилью и приобретение более 5 тысяч арендных квартир», – отметил он. 

В настоящее время в очереди на жильё в стране состоит порядка 652 тысячи человек. Они обеспечиваются в порядке их очередности арендным жильем, при этом не менее 20% квартир выделяется сиротам.

С 2022 года некоторые категории граждан получают субсидии в размере 50% от найма жилья. На сегодня около 11 тысяч семей получают государственную поддержку по оплате за съем жилья.

Кроме этого, акиматами выдаются жилищные сертификаты на покрытие первоначального взноса по льготным ипотечным займам. В прошлом году было выдано более 2 300 таких сертификатов, а в первом квартале текущего года - свыше 500.

Дополнительной мерой государственной поддержки на улучшение жилищных условий является предоставление льготных ипотечных займов. Гражданам, стоящим в очереди, выдаются займы под 2% и 5%. В 2024 году более 3 800 человек получили льготные займы, а в первые четыре месяца этого года – более 950 человек приобрели жильё за счёт займов.

В рамках ипотечной программы «Наурыз» ежегодно планируется выдавать 12 тысяч займов для социально уязвимых групп, а за первые четыре месяца текущего года более 1 500 человек воспользовались преимуществами этой программы.

Также законодательно внесены поправки, направленные на реформирование жилищной политики. Теперь жилье будет распределяться с учётом даты постановки в очередь и уровня дохода семьи.

 

#жилье #господдержка #оплата #съем

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