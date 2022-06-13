Около 13 млн тенге присвоила и пыталась выдать себя за потерпевшую жительница ВКО

Полиция Усть-Каменогорска, в ходе расследования уголовного дела, выявила факт совершения мошенничества 30-летней жительницей областного центра, сообщает Kazpravda.kz.

Установлено, что женщина с мая 2020 года по ноябрь 2021 года под предлогом помощи в оформлении квартир обманом завладела деньгами своих знакомых. Потерпевшими оказались шесть жительниц города в возрасте от 25-50 лет, у которых злоумышленница за свои услуги получила около 13 000 000 тенге.

Как выяснилось, подозреваемая, в попытке выдать себя за пострадавшую, сама обратилась в полицию. По словам заявительницы, малознакомая девушка по имени "Жанна" обманом, под предлогом помощи в оформлении жилья, завладела её деньгами в сумме 12 800 000 тенге.

B результате расследования слова женщины были опровергнуты, выяснилось, что никакой "Жанны" не существует. "Жертва

преступления" сама выдумала её для успешного завершения своей аферы.

В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК - "мошенничество", и по ст. 419 ч. 2 УК РК

- "заведомо ложный донос", сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.