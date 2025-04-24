Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного акимата, в рамках проекта «Артық білім кітапта», приуроченного ко Всемирному дню книги, в 233 сельские школы региона доставлено 13 980 экземпляров.

Каждому образовательному учреждению был предоставлен набор из 60 различных книг в специальной коробке, а это лучшие произведения казахской и мировой литературы для детей и юношества. Есть произведения с глубоким духовным содержанием по истории и литературе: «Қазақ тарихының әліппесі», «Алаш жылнамасы», «Қош бол, майдан», «Соңғы соққы», «Ағыраптағы аты жоқ адам».

Цель проекта - повысить интерес детей к чтению, развивать культуру чтения.

Книги были отправлены из Аягоза в школы региона. Чтобы книги не только хранились, но и читались, в конце года будет организован конкурс среди учащихся по этим произведениям, победителям будут вручены ценные призы.