Около 2000 гвардейцев охраняли общественный порядок на саммите ОДКБ

Как известно, в третьей декаде ноября в столице Казахстана – Астане состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в рамках которого прошли заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В знаковом мероприятии приняли участие главы государств Казахстана, России, Беларуси, Кыргызской Республики и Таджикистана.

В связи с прибытием высокопоставленных гостей для участия в саммите ОДКБ – для жителей столицы были введены временные ограничения на передвижение по городу. В целях должного обеспечения правопорядка, а также своевременного предупреждения и пресечения правонарушений на значимом мероприятии личный состав оперативных воинских частей Национальной гвардии из городов Астана, Караганда, Кокшетау, Павлодар и Темиртау совместно с сотрудниками органов внутренних дел несли усиленную патрульно-постовую службу. В целом, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в столице на время проведения саммита ОДКБ было задействовано более 1800 офицеров, сержантов и солдат Национальной гвардии РК и более 100 единиц автотехники.

– В связи с прибытием в столицу большого количества высоких гостей в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий были приняты дополнительные меры безопасности. Для обеспечения общественного порядка прибыл личный состав воинских частей 5451, 5510, 5512 и 5516 Национальной гвардии. У военнослужащих уже имеется достаточный опыт в осуществлении правопорядка в столице во время проведения международных мероприятий, а также других крупных культурных и спортивных событий, – рассказывает начальник отдела организации по охране общественного порядка Главного командования НГ РК полковник Бауыржан Кумаров.

По итогам сессии Совета ОДКБ приказом заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией за плодотворное несение службы в усиленном режиме в период проведения саммита государств-членов ОДКБ поощрены более 500 военнослужащих войск правопорядка, в том числе нагрудными знаками «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» и «Ұлттық ұлан үздігі», грамотами и благодарственными письмами. Церемония награждения была проведена на прилегающей территории к «Астана-Арена» и строевом плацу столичной оперативной бригады.

– В течение недельной подготовки и двухдневного международного мероприятия при обеспечении безопасности глав других государств, наряду с другими силовыми структурами охрану общественного порядка с честью выполняли воины Национальной гвардии. Выражаю вам благодарность от своего имени и от имени Министра внутренних дел РК, – обратился к военнослужащим после награждения Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.

– Мне отрадно нести службу в столице во время такого исторического события. Я служу около полугода, служба в Национальной гвардии очень интересная, помимо повседневной деятельности, я горд тем, что привлечен для охраны общественного порядка в ходе международного мероприятия в столице нашей Родины, – поделился один из награжденных военнослужащий срочной службы воинской части 5510 рядовой Максим Генш.

Стоит отметить, что Национальная гвардия Республики Казахстан всегда готова выполнить поставленные задачи по защите конституционных прав граждан и обеспечению безопасности страны. Военнослужащие войск правопорядка с высокой ответственностью выполняют свои служебные обязанности и можно быть уверенными, что они всегда придут на помощь народу. Они по праву называются внутренней силой государства.