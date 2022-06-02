Около 3,5 млн тенге украла у родственницы 18-летняя талдыкорганка

Полицейские Талдыкоргана задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в крупной краже. Предварительно установлено, что девушка похитила 8000 долларов США (около 3,5 млн тенге) из пенсионных накоплений своей 77-летней родственницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Часть денег, а именно 1,7 млн тенге удалось отыскать и вернуть законной владелице. Остальные деньги подозреваемая успела растратить, а также погасить свой банковский кредит.

Как выяснилось, девушка приходится родственницей потерпевшей и жила последние два месяца в ее благоустроенной квартире.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.188 ч.3 УК РК (Кража в крупном размере).

Полицейские решают вопрос о водворении подозреваемой под стражу, добавили в ДП.