Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.

Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. 

По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.

В агентстве отметили основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств: 

  • обещания высокой прибыли без рисков и усилий; 
  • обязательное привлечение новых клиентов; 
  • активная реклама в интернете; 
  • компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно; 
  • нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон); 
  • вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков. 
#АФМ #статистика #финпирамида

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