Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года

С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

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На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.

Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.

По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.

В агентстве отметили основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств: