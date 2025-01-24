Около 60 млн тенге вложили жители ЗКО в финпирамиду

Мошенничество
124
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.

В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.

На незаконно полученные деньги она приобрела квартиру в Астане стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации была оформлена на доверенное лицо.

Приговором суда женщина признана виновной по двум статьям, ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Всего в 2024 году агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.

Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

#суд #финпирамида #имущество

Популярное

Все
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
Институциональное становление Академии наук завершено
Учиться будем только на отлично
На перекрестке культур
Ураган стал причиной пожара в сельской школе
Копилка пополнилась еще двумя наградами
Серик Калимбаев: Хоккей на траве – моя религия
Радетель языка
Гаранты суверенности
В летнем парке зима
Юный казахский футболист станет игроком лондонского «Челси»
Дружба, рожденная в бою
То взлет, то посадка…
А между крыльев – рюкзачки
От рядового – до майора
«Латте-папа» на замену маме?
Степная палитра Николая Хлудова
В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента
«Семей» продолжает погоню за «Кайратом»
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Оперативно, грамотно и честно!
Казахстан может провести лицензионный отборочный турнир к ОИ - 2028
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач
Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС РК
Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты
Астанчанка предотвратила пожар в столичном ЖК
Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Как не потерять деньги во время покупок в интернете?
Псевдоблогеры вымогали деньги у казахстанцев
В отношении банков и операторов связи зарегистрировано 30 у…
Мошенники заманивают казахстанцев крупными выплатами от име…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]