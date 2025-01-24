Около 60 млн тенге вложили жители ЗКО в финпирамиду

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.

В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.

На незаконно полученные деньги она приобрела квартиру в Астане стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации была оформлена на доверенное лицо.

Приговором суда женщина признана виновной по двум статьям, ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Всего в 2024 году агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.

Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.