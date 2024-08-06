Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 6 августа

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 11-й соревновательный день. Olympic.kz предоставил расписание выступлений казахстанских атлетов, передает Kazpravda.kz
Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). Предварительный раунд, 1/4 финала - Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов. Начало: 13.30 (предварительные заезды), 16.50 (1/4).
Легкая атлетика, 110 метров с барьерами. Утешительный раунд - Давид Ефремов. Начало: 13.50.
Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (женщины). Предварительный раунд, 1/4 финала - Мария Бровкова, Руфина Искакова. Начало: 14.00 (предварительный раунд), 16.20 (1/4).
Греко-римская борьба, до 77 килограммов (предварительные раунды, полуфиналы) - Демеу Жадраев. Начало: 14.07, 21.15 (1/2).
Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 метров (мужчины). Предварительный раунд, 1/4 - Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий. Начало: 14.30 (предварительный раунд), 17.30 (1/4).
Спортивное скалолазание, скорость. Квалификация - Амир Маймуратов. Начало: 16.00.
Легкая атлетика, 3 000 метров с препятствиями (женщины). Финал - Нора Джеруто. Начало: 00.14.
Бокс, до 50 килограммов (женщины). Полуфиналы - Назым Кызайбай - Ву Ю (Китай). Начало: 01.02.