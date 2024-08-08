Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 13-й соревновательный день. Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских атлетов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Художественная гимнастика. Квалификация - Эльжана Таниева. Начало: 13.00.

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 метров (женщины). Предварительный раунд - Мария Бровкова. Начало: 13.30.

Современное пятиборье. Мужчины. Рейтинговый раунд (фехтование) - Георгий Борода-Дудочкин. Начало: 14.00.

Вольная борьба. До 57 и 86 килограммов. Предварительный раунд - Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков. Начало:14.30.

Спортивное скалолазание, мужчины. 1/4 финала, полуфиналы, финал - Амир Маймуратов. Начало: 15.35, 15.46, 15.54.

Современное пятиборье, женщины. Рейтинговый раунд (фехтование) - Елена Потапенко. Начало: 17.30.

Вольная борьба. До 57 и 86 килограммов. Полуфиналы - Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков. Начало: 21.15.