Бектенов дал поручения по социальной поддержке жителей в регионах ЧС

Фото: пресс-служба правительства РК

Заслушаны вице-премьер Тамара Дуйсенова и профильные министры. На сегодня в свои жилища вернулось почти 8 тысяч человек.

Глава правительства поставил перед министерствами социального блока во главе с вице-премьером задачи по оказанию всемерной поддержки жителям, оказавшимся в условиях ЧС.

«С начала паводков эвакуировано 86 тысяч наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8 472 человека. Места эвакуации – это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания без каких-либо исключений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

До момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов. Акиматам необходимо обеспечить жителей качественным питанием, соответствующими санитарно-гигиеническими средствами, доступом к медицинским услугам.

В свою очередь, процесс расселения с эвакопунктов во временное проживание должен быть гибким. В случае, если жители предпочитают не покидать свои дома в регионах, где пик паводков уже пройден, акиматам необходимо оказать соответствующую помощь. В то же время оставленные дома будут находиться под контролем МВД для исключения мародерства.

Он также высказался в отношении образовательной сферы.

«В десяти регионах нашей страны сейчас действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Минпросвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время», – отметил премьер-министр.

Кроме того, поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.

По его словам, некоторые жители в регионах с режимом ЧС обеспокоены эпидемиологической ситуацией и опасаются риска появления вспышек инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения.

«Минздраву поручаю держать вопрос на особом контроле и информировать жителей. В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам в свою очередь уже даны поручения по организации подвоза воды», — подчеркнул глава правительства.

Для недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления, МСХ и Республиканскому противоэпизоотическому отряду совместно с акиматами областей поручено оперативно завершить сбор и утилизацию павших животных. Соответствующая техника, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются.

Кроме того, премьер сообщил, что по строительству домов разработан типовой проект индивидуального жилого дома.

«Важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры: это школы и детсады, больницы и поликлиники. Качество строительных работ держать на повышенном контроле», — сказал Олжас Бектенов.

Он поручил отработать действенный механизм и довести его до всех регионов. При этом контроль за деньгами, по его словам, будет усилен, благодаря участию представителей общественности.