Под охраной полиции находится более 9 тысяч покинутых домов

Введено и поддерживается ограничение движения на 14 участках дорог республиканского значения в 7 областях

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Ежедневно охрану правопорядка обеспечивают более 20 тыс. сотрудников полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Полиция продолжает нести службу в усиленном варианте.В аварийно-спасательных мероприятиях участвуют более 4 тысяч сотрудников и военнослужащих, курсанты ведомственных Академий, а также порядка 700 ед. техники полицейского ведомства.

Эвакуировано 12,6 тыс. человек. Увеличено до 50 количество оцепленных пострадавших населённых пунктов.

«Под охраной полиции сейчас находится более 9 тыс. покинутых жилых домов и иных объектов. Мародерств не допущено. Организовано безопасное пребывание граждан в 80 крупных пунктах временного размещения», – сказала старший инспектор по особым поручениям комитета адмполиции МВД РК Актоты Боранова.

Кроме того, введено и поддерживается ограничение движения на 14 участках дорог республиканского значения в 7 областях. Из зон подтопления организованными колоннами патрульной полицией сопровождено более 5 тыс. единиц автотранспорта. Также обеспечивается охрана 70 объектов питьевого водоснабжения и 91 – водного хозяйства.

В СКО направлены военные на борьбу с последствиями паводков.