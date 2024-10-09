Олжас Бектенов представил активу области Ұлытау нового акима

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихата области Ұлытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на рассмотрение депутатов внесено две кандидатуры на должность акима области – Дастан Рыспеков и Улантай Усенов.

Согласно результатам открытого голосования из 64 депутатов 49 поддержали кандидатуру Дастана Рыспекова, 15 депутатов отдали свои голоса за Улантая Усенова.

По итогам голосования главой государства подписан указ о назначении акимом Дастана Адаевича Рыспекова.

Напомним, что ранее эту должность занимал Берік Әбдіғалиұлы.

На встрече с активом области премьер-министр поблагодарил Берика Абдыгалиулы за внесенный вклад в развитие региона и представил нового акима.

Олжас Бектенов отметил, что перед руководством области Ұлытау главой государства поставлены важные задачи по диверсификации экономики, открытию новых производств, улучшению инвестиционной привлекательности, модернизации инфраструктуры и решению вопросов экологии, раскрытию транспортного и туристского потенциала.