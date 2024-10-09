Токаев освободил от должности акима области Ұлытау

Указом главы государства Әбдіғалиұлы Берік освобожден от должности акима области Ұлытау.

Родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль - Фараби по специальности «История». Кандидат политических наук. В 2017 году защитил степень MBA по специальности «Региональный и муниципальный менеджмент» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

В разные годы работал в КИСИ, Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК и Министерстве культуры, информации и общественного согласия РК. Был заместителем заведующего Аналитического центра Совета Безопасности РК, замакима Темиртау Карагандинской области, директором ОФ «Фонд развития государственного языка», акимом Улытауского района, города Жезказган, советником первого вице-премьера РК.

Был акимом города Аркалык Костанайской области, замакима Карагандинской области.

В 2016 - 2017 годах – советник директора КИСИ при Президенте РК, главный научный сотрудник, по совместительству главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК.

С 2017 по 2019 год – руководитель Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК.

С 2019 по 2021 год – аким Улытауского района Карагандинской области.

С 2021 по 2022 год - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.

С 11 июня 2022 года - аким области Ұлытау.