Олжас Сыздыков возглавил аппарат Министерства национальной экономики РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С ноября 2019 года он был директором Департамента развития отраслей экономики МНЭ РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра национальной экономики РК Сыздыков Олжас Олжабаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Олжас Сыздыков родился в 1987 году в Целиноградской области. Окончил Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность начал в 2008 году лаборантом кафедры почвоведения и агрохимии Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина.

2010-2012 гг. — менеджер; эксперт Департамента развития земледелия и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства РК.

2012-2013 гг. — эксперт Управления развития промышленности, сельского хозяйства и экологии Департамента развития отраслей экономики Министерства экономического развития и торговли РК.

2013-2014 гг. — эксперт; руководитель Управления развития промышленности и сельского хозяйства Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2019 гг. — руководитель управления; заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

В 2019 году являлся заместителем директора Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК.

С ноября 2019 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

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