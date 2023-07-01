Олжас Сыздыков возглавил аппарат Министерства национальной экономики РК

С ноября 2019 года он был директором Департамента развития отраслей экономики МНЭ РК.
Приказом министра национальной экономики РК Сыздыков Олжас Олжабаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.
Олжас Сыздыков родился в 1987 году в Целиноградской области. Окончил Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, университет «Туран-Астана».
Трудовую деятельность начал в 2008 году лаборантом кафедры почвоведения и агрохимии Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина.
2010-2012 гг. — менеджер; эксперт Департамента развития земледелия и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства РК.
2012-2013 гг. — эксперт Управления развития промышленности, сельского хозяйства и экологии Департамента развития отраслей экономики Министерства экономического развития и торговли РК.
2013-2014 гг. — эксперт; руководитель Управления развития промышленности и сельского хозяйства Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2019 гг. — руководитель управления; заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
В 2019 году являлся заместителем директора Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК.
С ноября 2019 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.