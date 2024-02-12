Омбудсмен Закиева о деле Бишимбаева: Буду внимательно следить за судебным процессом

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На своей странице в Facebook она напомнила о том, что скоро начнется судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Кроме того, по словам детского омбудсмена Динары Закиевой, идет суд по делу об убийстве 4-летнего мальчика из Алматы. Также в середине февраля начнется суд по делу изнасилования 3-летних близняшек и их старшей сестры из Алматинской области. 

– Такие страшные события, шокируя нас всех, каждый раз вскрывают раны одной большой проблемы – насилия в отношении женщин и детей, гибели и страдания от рук самых родных. Каждый день, получая сводки преступлений, видя несправедливость и боль, через которые прошли дети, женщины, вижу, что до сих пор есть люди, которые по непонятным причинам, из-за архаичных и бесчеловечных взглядов, все еще считают, что домашнее насилие можно оправдать, – пишет она. 

Наказание за любое насилие должно быть неотвратимым и самым жестким, без поблажек и послаблений, убеждена омбудсмен.

– Сейчас есть информация о том, что по делу Салтанат Нукеновой перед началом или во время суда будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого. Некоторые лица уже принялись за эту медиакампанию. Невозможно понять, как люди могут в этом участвовать, как можно оправдывать насилие. Справедливый суд по данному делу должен стать четким сигналом, что уйти от наказания невозможно, – заявила Динара Закиева.

Она также напомнила, о том, что в соответствии с поручением президента страны, в сотрудничестве с депутатами, госорганами в начале сентября подготовлен проект закона, который сейчас находится в Мажилисе.

– Вместе с тем, президент отметил, что главным фактором в борьбе с насилием должно быть развитие в обществе «нулевой терпимости» к любым формам агрессии и насилия, следование принципу «закон и порядок». А это зависит от каждого из нас. Как гражданин, женщина и уполномоченный по правам ребенка в РК, я буду внимательно следить за судебным процессом. Как общество мы должны добиваться справедливости по каждому случаю насилия в отношении женщин и детей, – заключила Динара Закиева.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ресторане «БАУ» Астаны после избиения скончалась посетительница Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее супруг – бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупциюПодозреваемый арестован.

Также был задержан и арестован по подозрению в укрывательстве преступления директор гастроцентра, где произошло преступление. 

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле. По информации замгенпрокурора Жандоса Умиралиева, в отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Кроме того, ему вменяют еще одну статью УК РК «Истязание». 

Ранее адвокат семьи Нукеновых высказалась по делу об убийстве Салтанат.

#полиция #изнасилование #убийство #уголовное дело #адвокат #омбудсмен #Бишимбаев #жестокость

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