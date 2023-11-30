Убийство с особой жестокостью – новые подробности в деле Бишимбаева

По какой статье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра Куандыка Бишимбаева, в кулуарах Мажилиса рассказал заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации Умиралиева, в отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью, а это пункт 5 части 2 статьи 99 УК РК.

Ранее, по сообщению полиции, расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой велось по части 1 уголовной статьи 99 (убийство), предполагающей от 8 до 15 лет лишения свободы. Теперь же Бишимбаеву грозит от 15 до 20 лет заключения.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ресторане «БАУ» Астаны после избиения скончалась посетительница Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее супруг – бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. Подозреваемый арестован.

Также был задержан и арестован по подозрению в укрывательстве преступления директор гастроцентра, где произошло преступление.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле.