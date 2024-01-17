В дело Бишимбаева добавили еще одну статью

Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье. Подозреваемому в смерти Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание». Информацию об этом подтвердили телеканалу КТК в Министерстве внутренних дел, передает Kazpravda.kz.

Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования.

Как отмечается, за «Истязание» Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а вот по ранее вмененной статье Уголовного кодекса «Убийство» – от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами.

Напомним, 9 ноября 2023 года в столичном ресторане BAU после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

В отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

На сегодня департаментом полиции Астаны окончено расследование уголовного дела по факту убийства Салтанат Нукеновой. 11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.