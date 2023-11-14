Дело об убийстве жены Бишимбаева: директор "Гастро-центра" арестован на 2 месяца

Об этом рассказали в департаменте полиции Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/police__astana

Вчера столичный ДП сообщил о задержании директора "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева.

"В рамках расследования убийства женщины в ресторане «БАУ», в отношении директора "Гастро-центра" санкционирована мера пресечения – арест на 2 месяца. Он подозревается в укрывательстве преступления. Расследование продолжается", – говорится в информации.

Напомним, 9 ноября появились сообщения, что экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. 10 ноября МВД подтвердило его задержание.

12 ноября в столичном ДП сообщили о водворении Бишимбаева в ИВС.