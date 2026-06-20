Он хирург и даже нейро...

География пациентов, которых оперировал Ербол Махамбетов, весьма обширна. С недавних пор среди них и граждане других государств, которые едут в Астану за лучшим качеством лечения.

фото Игоря Бургандинова

…В коридоре отделения сосудистой и функциональной нейрохирургии Нацио­нального центра нейрохирургии никого нет. Мы попали на время тихого часа, пациенты отдыхают, врачи работают в ординаторской.

Заведующий отделением Ербол Таргыновыч говорит о своей работе буднично, ведь для него это ежедневный труд. А мы слушаем и не перестаем удивляться всему: новым технологиям, мастерству наших докторов и возможностям современной медицины.

– К нам приезжают пациенты по квоте из разных регионов. В начале недели идет поступление, в среду проходит консилиум, потом по графику – плановые операции, – рассказывает Ербол Махамбетов, а я пытаюсь представить себе, как это непросто – каждый день принимать решения, от которых зависит не только качество жизни людей, но и порой сама жизнь.

Отделение взрослое, поэтому больным от 18 лет, но средний возраст – это 40+. Аневризма сосудов головного мозга – диагноз непростой, требующий хирургического вмешательства, причем очень точного и умелого.

– Бывает, когда операция длится несколько часов. И мы понимаем, что от наших действий зависит жизнь человека, его способность говорить, ходить, и стараемся сделать все возможное, – продолжает доктор.

Порой не все идет по плану, ведь организм у каждого индивидуален, но врачи борются до последнего. Один из таких неординарных случаев запомнился особенно. После трепанации черепа пациентка впала в кому, анализы были не самые лучшие, жизненные показатели падали с каждой минутой.

– Мы думали все, теряем­ человека, уже совсем не осталось шансов. В душе, конечно, была надежда, но очень маленькая, совсем крошечная... Обычный пациент, каких тысячи, но в самый острый период я про себя молился, чтобы она выжила. Еще молодая ведь, все впереди, – вспоминает­ Ербол Махамбетов, и я вижу перед собой не просто док­тора, а неравнодушного человека, который болеет душой за каждого из своих подопечных.

И произошло чудо: где-то на небесах, видимо, решили, что еще не завершен ее путь земной, и потихоньку все пошло на лад. Уже через пару недель женщина смог­ла вставать и сама пришла к докторам поблагодарить за вторую жизнь.

Помимо взрослого отделения в центре действует детское. Наш доктор оперирует также маленьких пациентов.

– Детям делать операции всегда сложнее морально. Как любой человек, я не могу равнодушно смотреть на страдания ребенка. Тем более я сам отец, и боль маленького человека отзывается в душе, – делится врач-нейрохирург Ербол Таргынович.

Как-то была девочка лет пяти, операция прошла успешно, но после хирургической манипуляции у ребенка отказала одна часть тела – нога и рука перестали слушаться. Казалось, что прямой путь к инвалидизации, мама была в отчаянии. Доктор не отходил от малышки и делал все, что мог. Его усилия увенчались успехом, из больницы девочка уходила сама, а родители не могли сдержать слез радости.

Основной причиной аневризмы сосудов доктор называет наследственность, в целом патологией страдают около 5% от всего населения. Коварность в том, что человек может жить и даже не подозревать о том, что у него, говоря простым языком, слабые сосуды. И обнаружится это лишь, когда грянет гром, то есть произойдет инсульт.

Для профилактики врач рекомендует всем, у кого родные первой линии – родители, родные сестры и братья – имеют в анамнезе инсульты и эпилепсии, проверяться при помощи МРТ. Ну и, конечно, здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом тоже способствуют долголетию и здоровью организма.

В медицину Ербол Махамбетов пришел в 90-е. В 1995 году он, выпускник Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова, решил продолжить обучение в Казахском медицинском университете непрерывного образования. Тогда это был АГИУВ – Алматинский государственный институт усовершенствования врачей. Два года на факультете клинической ординатуры, потом три года в аспирантуре.

В 2008-м, когда открылся Национальный центр нейрохирургии в Астане, он приехал в столицу, начав все с нуля. Вместе с коллегами они стояли у истоков создания абсолютно нового центра, аналогов которому ранее в стране не было. Было непросто, начинать всегда нелегко, но они справились.

За 25 лет практики на счету Ербола Махамбетова тысячи операций.

– В первое время было волнение, но с годами пришел опыт, и сейчас это уже отработанный до автоматизма навык, когда ты просто делаешь то, что умеешь, и делаешь это с полной отдачей, – отмечает доктор.

Сегодня Национальный центр нейрохирургии – признанный лидер в Центральной Азии. Клиника оснащена передовым оборудованием и регулярно внедряет инновации, включая запуск уникальной гиб­ридной операционной. Современная, просторная, оборудованная всем необходимым, она позволяет врачам варьировать действия во время операции и при необходимости переходить от одного вида хирургической манипуляции к другому. Это существенно экономит время, позволяет завершить все действия с пациентом за раз, исключая необходимость пов­торного наркоза. Мониторы прямо над операционным столом, несколько экранов. Все новые технологии на службе медицины во имя самого ценного – человеческой жизни.

Работа врача – одна из самых сложных психологичес­ки и физически. Неслучайно исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что медицинские работники во всем мире испытывают огромный стресс и профессиональное выгорание. Врачи учатся всю жизнь. Это одна из тех профессий, где полученный диплом – это всего лишь первая ступень в высокой лестнице знаний, которые нужно копить всю жизнь.

Ербол Таргынович в свободное от работы время любит пешие прогулки и бывать на природе.

– Мозг отдыхает, да и организм перестраивается на нерабочий лад, – улыбается он.

А еще доктор – книголюб, среди любимых авторов – Ильяс Есенберлин, Чингиз Айтматов, Джек Лондон.

– Читать люблю, это еще с детства. Сейчас, конечно, много профессиональной литературы приходится изу­чать, но классика во все времена остается самым любимым чтивом, – говорит врач-нейрохирург Ербол Махамбетов.

Уходя, мы пожелали успехов нашему доктору в его нелегком труде, а он пожелал нам, конечно же, здоровья.