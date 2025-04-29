Организаторами мероприятия выступили университет «Туран» и ОФ «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны». Как сообщила исполнительный директор фонда Райхан Жапарханова, нынешний Бал победителей проходил в день рождения участницы войны Тамары Александровны Максимовой, которой исполнился 101 год. Она является председателем попечительского совета фонда и присутствовала на бале в качестве почетной гостьи.

Тамара Александровна в этот день принимала многочисленные поздравления. Для нее День Победы – святой праздник, ведь она принадлежит к тому поколению, чья юность совпала с Великой Отечественной войной.

Пять лет назад, в канун 75-й годовщины Победы, Тамара Максимова стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и роза». Ее заслуги отмечены двадцатью наградами, среди которых ордена Великой Отечественной войны I и II степеней, медаль «За оборону Москвы», чехословацкая медаль «За храбрость перед врагом». А к вековому юбилею Тамара Максимова была награждена Медицинской ассоциацией Казахстана знаком «Мейiрiм» – за милосердие, доброту и профессионализм при оказании медицинской помощи больным и орденом «Алтын қыран» («Золотой орел»).

Под музыку в исполнении военного оркестра Пограничной академии КНБ РК Тамара Александровна танцевала вальс вместе с другими участницами Бала победителей – ветеранами труда Розой Азимовой, Людмилой Бакарасовой, Валентиной Уколовой, Тамарой Беловой, Дамен Данияровой. И пусть женщинам-ветеранам уже далеко за…, каждая из них наверняка вспоминала при этом свою юность, которая хоть и приш­лась на нелегкое послевоен­ное время, но была прекрасна и неповторима.

О том, как нам всем надо хранить память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, говорил на Бале победителей ректор университета «Туран» Рахман Алшанов. Сын участника Великой Отечественной войны, он напомнил, что в жестокой схватке с фашизмом советский народ победил только потому, что он был един. И это единство невозможно было сломить.

– Помню, отец говорил, что, когда они шли в атаку, а он вое­вал в штурмовых подразделениях, которые поднимались в бой первыми, никого не спрашивали, откуда ты и какой национальности. Советские солдаты воевали и отдавали свои жизни за Родину, для всех это было святое понятие. И наш долг как потомков победителей – сохранить и передать следующим поколениям правду о войне, – сказал он.

В рамках Бала победителей подведены итоги конкурсов среди студентов и школьников, посвященных 80-летию Победы, которые проводились в номинациях – живопись, графика, фото, видеоролики, эссе «Дети о войне». Победителям вручены грамоты и дипломы.