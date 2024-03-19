Онлайн-фестиваль #Наурыз2024 в TikTok

Присоединиться к онлайн-фестивалю могут любые пользователи TikTok, поделившись в соцсети лучшими праздничными моментами и отметив их специальным хештегом #Наурыз2024.

Авторы со всего Казахстана приходят на платформу коротких видеороликов TikTok, чтобы делиться красотой и богатством нацио­нальной культуры с миллионами пользователей платформы со всего мира. Например, по хештегу #Казахстан в TikTok создано уже более 2,3 млн видеороликов, отмечают в Министерстве культуры и информации.

TikTok продолжает вдохновлять пользователей делиться собственным творчест­вом и интересоваться национальными традициями, а новый онлайн-фестиваль дает возможность поделиться праздничным настроением с огромной аудиторией платформы. В этом году предлагается объединить весь контент к Наурыз мейрамы под общим хэш­тегом – ролики, отмеченные #Наурыз2024, автоматически становятся участниками фестиваля. Авторы лучших из них получат ценные призы.

Онлайн-фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и информации РК, Министерства туризма и спорта РК и Национальной компании «Kazakh Tourism». Также к фестивалю присоединились популярные креаторы платформы: например, автор познавательного контента об истории и культуре городов Казахстана Митя Байназаров ­@ mbainazarov записал видеоролик об истории Наурыза, а домбрист Белес @dombrart рассказывает об истории создания известной праздничной песни.

– Проект #Наурыз2024 очень важен для глобального продвижения культуры Казахстана. Миллионы пользователей TikTok смогут узнавать о прекрасной культуре казахского народа, обычаях и традициях. Мы также рады, что благодаря этому проекту казахстанцы со всей страны смогут отметить любимый праздник с еще большим размахом, – отметил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

В прошлом году пользователи создали почти 16 тыс. видеороликов к Наурызу: они делились рецептами любимых блюд, вели репортажи с празднеств в разных уголках страны, показывали народные гулянья, рассказывали об истории праздника и его традициях, демонстрировали красоту традиционных нарядов и наполняли платформу национальной музыкой.

– Благодаря активному вовлечению сообщества и невероятному творческому духу казахстанцев на платформе даже появился уникальный музыкальный тренд – танец под ремикс народной песни «Қамажай», органично сочетающий традиции и современные мотивы. Мы надеемся, что фестиваль #Наурыз2024 объединит еще больше людей и станет по-настоящему ярким и запоминаю­щимся событием, – прокомментировала Екатерина Блинец, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.

Итоги проекта #Наурыз2024, лучшие видеоролики и победители конкурса будут объявлены 22 апреля.