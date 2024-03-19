Онлайн-фестиваль #Наурыз2024 в TikTok

Свежий выпуск
1
Ася Петрова

Онлайн-фестиваль к празднованию Наурыза запущен в популярной социальной сети при поддержке министерств культуры и информации, туризма и спорта и НК «Kazakh Tourism».

фото из архива "КП"

Присоединиться к онлайн-фестивалю могут любые пользователи TikTok, поделившись в соцсети лучшими праздничными моментами и отметив их специальным хештегом #Наурыз2024.

Авторы со всего Казахстана приходят на платформу коротких видеороликов TikTok, чтобы делиться красотой и богатством нацио­нальной культуры с миллионами пользователей платформы со всего мира. Например, по хештегу #Казахстан в TikTok создано уже более 2,3 млн видеороликов, отмечают в Министерстве культуры и информации.

TikTok продолжает вдохновлять пользователей делиться собственным творчест­вом и интересоваться национальными традициями, а новый онлайн-фестиваль дает возможность поделиться праздничным настроением с огромной аудиторией платформы. В этом году предлагается объединить весь контент к Наурыз мейрамы под общим хэш­тегом – ролики, отмеченные #Наурыз2024, автоматически становятся участниками фестиваля. Авторы лучших из них получат ценные призы.

Онлайн-фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и информации РК, Министерства туризма и спорта РК и Национальной компании «Kazakh Tourism». Также к фестивалю присоединились популярные креаторы платформы: например, автор познавательного контента об истории и культуре городов Казахстана Митя Байназаров ­@ mbainazarov записал видеоролик об истории Наурыза, а домбрист Белес @dombrart рассказывает об истории создания известной праздничной песни.

– Проект #Наурыз2024 очень важен для глобального продвижения культуры Казахстана. Миллионы пользователей TikTok смогут узнавать о прекрасной культуре казахского народа, обычаях и традициях. Мы также рады, что благодаря этому проекту казахстанцы со всей страны смогут отметить любимый праздник с еще большим размахом, – отметил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

В прошлом году пользователи создали почти 16 тыс. видеороликов к Наурызу: они делились рецептами любимых блюд, вели репортажи с празднеств в разных уголках страны, показывали народные гулянья, рассказывали об истории праздника и его традициях, демонстрировали красоту традиционных нарядов и наполняли платформу национальной музыкой.

– Благодаря активному вовлечению сообщества и невероятному творческому духу казахстанцев на платформе даже появился уникальный музыкальный тренд – танец под ремикс народной песни «Қамажай», органично сочетающий традиции и современные мотивы. Мы надеемся, что фестиваль #Наурыз2024 объединит еще больше людей и станет по-настоящему ярким и запоминаю­щимся событием, – прокомментировала Екатерина Блинец, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.

Итоги проекта #Наурыз2024, лучшие видеоролики и победители конкурса будут объявлены 22 апреля.

#Наурыз #TikTok ##Наурыз2024 #онлайн-фестиваль

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
"Старая гвардия" Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол Северо-Казахстанской области
Алименты от осужденных
Пусть всех ждет ақ жол!
Счастья молодым!
Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Пример любви и верности
Долг платежом красен
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Долг платежом красен
Счастья молодым!
Глобальная повестка
Отмечен существенный прогресс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]