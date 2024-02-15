Онлайн-портал «Культура» на семи языках запустят в Казахстане

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

О ближайших планах Минкультуры на 2024 год рассказала глава ведомства Аида Балаева, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Как сообщается, в расширенном заседании коллегии МКИ приняли участие депутаты парламента, представители творческой интеллигенции, АНК, НПО, молодежных организаций и СМИ.

— В ходе создания министерства глава государства поставил масштабные задачи. В том числе обеспечение гармоничного развития государства и общества, внутреннего идеологического и внешнего имиджевого потенциала, уверенности наших граждан в завтрашнем дне страны путем формирования конкурентоспособной национальной идентичности, сохранение уникальной культуры в глобальном контексте. В целях исполнения поручений президента планы по всем сферам были проанализированы и подкорректированы, — отметила Аида Балаева, добавив, что на текущий год запланировано множество новых проектов и инициатив.

На сегодня проводится комплексная работа по всем направлениям. Важным событием этого года стало создание ансамбля «Бірлік», который символизирует мир и солидарность в Казахстане. Прорабатываются вопросы по восстановлению республиканского статуса ансамбля «Акжауын». 

В рамках работы по книгоизданию публикация книг, поддержка литературы будут обсуждаться широкой публикой и осуществляться в соответствии с новыми правилами.

В целях прямой поддержки государства в издании новых произведений, молодых талантов, перепечатки произведений, ставших шедеврами национальной литературы, перевода их на мировые языки, обсуждения актуальных вопросов литературы и новых тенденций, при министерстве будет создан литературный клуб.

С этого года также изменились правила конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственную поддержку. Национальный центр поддержки кино будет принимать сценарии, лучшие из них будут отобраны экспертным советом.

В числе приоритетных тем – отвечающие национальным интересам, идеологии. В ближайшее время будет объявлен конкурс нового формата.

— Впервые мы запускаем онлайн-портал «Культура» на семи языках. Посредством сайта мы намерены пропагандировать наши культурные ценности не только среди казахстанцев, но и зарубежных гостей. Подобные проекты давно показали свою эффективность в мировой практике. При Национальном музее будет создан масштабный реставрационный центр, основная цель которого - сохранение и восстановление ценностей, отражающих историю казахского народа. Будет продолжена работа по возврату исторического наследия из дальнего и ближнего зарубежья в соответствии с международным законодательством,  сказала министр.

В библиотеки всех ведомств и систем поэтапно будет внедрена Казахстанская национальная электронная библиотека. В этом году пилотный проект запустят в двух областных библиотеках.

Одной из основных задач министерства в 2024 году является укрепление национального маршрута 12 музеев-заповедников с культурно-духовным содержанием.

— Информационная политика, безусловно, является одним из идеологических рычагов. Принимаются комплексные меры по повышению конкурентоспособности и качества отечественного информационного контента, а также обеспечению информационной безопасности. В рамках поручения президента о пересмотре медиа законодательства с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы разработан и одобрен в первом чтении Мажилиса законопроект «О масс-медиа». Принимаются меры по борьбе с внешними информационными атаками и распространением деструктивной идеологии. В рамках этого будет введена административная ответственность за распространение «серых тарелок» и создана единая медиаплатформа в рамках цифровизации бизнес-процессов в медиа-сфере, продолжила Аида Балаева.

В случае принятия закона механизм распределения государственных информационных заказов будет переведен на грантовое финансирование, будет проведена работа по ратификации приграничных регионов, развиваться отраслевая журналистика, а также продолжена работа по повышению квалификации журналистов.

Особое внимание будет уделено развитию детского контента, обеспечению доступа к информации лицам с ограниченными возможностями.

Одним из динамично развивающихся площадок, наиболее востребованных среди населения, являются Общественные советы. В этой связи, при министерстве создан координационный центр общественных советов.

В сфере гражданского общества будет разработана концепция развития гражданского общества, а с апреля 2024 года введён механизм общественного контроля и онлайн-петиций.

По поручению главы государства принимаются системные меры по развитию креативных индустрий, в рамках которых прорабатывается создание корпоративного фонда «Центр поддержки креативных индустрий», а также планируется открытие креативных хабов в регионах.

Также разработан проект концепции развития государственной политики в религиозной сфере на 2024-2028 годы.

В сфере межэтнического согласия по поручению президента впервые в 2023 году были учреждены орден «Ел бірлігі», а также премии «За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства» и «За лучшие работы в области литературы и журналистики».

Кроме того, подготовлен доклад «Формирование нации в Казахстане: современное состояние, процессы и тенденции».

— Наше министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана, вести работу по реализации масштабных программ и инициатив президента,  заключила министр.

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