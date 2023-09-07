ООН готова рассмотреть запрос на переименование Индии в Бхарат, если он поступит

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Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак напомнил, что подобная просьба ранее исходила от правительства Турции и на нее откликнулись, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото sportishka.com

ООН готова рассмотреть возможность переименования Индии в Бхарат, если поступит соответствующий запрос. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Очевидно, что если мы получим подобные запросы, то рассмотрим их по мере поступления", - сказал Хак, которого цитирует информационное агентство Press Trust of India (PTI).

Хак напомнил, что в случае с Турцией ООН откликнулась на подобную официальную просьбу, направленную правительством этой республики. В прошлом году всемирная организация удовлетворила запрос Анкары на то, чтобы в официальных документах ООН название страны писали не Turkey, а так, как ее называют сами турки - Turkiye.

В Индии 5 сентября начался скандал после того, как Драупади Мурму разослала приглашения на ужин Группы двадцати, в которых ее должность была указана как "президент Бхарата" вместо "президент Индии". Оппозиция обвинила правительство премьер-министра Нарендры Моди в намерении отказаться от названия "Индия" и оставить только вариант на хинди - "Бхарат". Оба наименования присутствуют в конституции и активно используются в стране, но на международном уровне принято название "Индия".

По информации PTI, Моди 6 сентября посоветовал министрам кабинета уклоняться от обсуждения и комментариев на эту тему, чтобы избежать политического скандала. Тем временем несколько местных изданий сообщили со ссылкой на источники, что вопрос официального наименования государства на международных площадках может быть рассмотрен в ходе специальной сессии парламента страны, которая намечена на 18-21 сентября. 

#ООН #Индия #Бхарат

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