​Опасная болезнь в закрытом учреждении

Специальная межведомственная комиссия создана приказом Министра здравоохранения для проверки дея­тельности центра оказания специальных социальных услуг № 4 в Туркестане. В ее состав вошли представители Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, акимата Южно-Казах­станской облас­ти. О ситуации, сложившейся в психоневрологическом учреждении, на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали вице-министр здравоохранения Алексей Цой и главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

Оказывается, еще в начале января во время проведения ежегодного медицинского осмотра в Туркестанском центре оказания специальных социальных услуг у семи пациентов был обнаружен туберкулез. Затем последовала более тщательная проверка, выяснилось, что туберкулезом заражен 61 человек. Трое пациентов лечебницы скончались от инфекции.

– Пациентов, у которых обнаружен туберкулез, перевели в другие учреждения, которые находятся под жестким медицинским контро­лем, – отметил Алексей Цой. – Межведомственная комиссия проверит и даст оценку эффективнос­ти принимаемых мер, про­анализирует качест­во лечения и пакет социальных услуг. Также будет проверено соблю­дение требований инфекционного и санитарного контроля.

На наличие палочки Коха проверены и все сотрудники учреждения. Туберкулез ни у кого из них не выявлен. Члены комиссии предполагают, что врачи могли допус­тить халатность при диагностике и лечении больных. Первые нарушения в работе Туркес­танского центра оказания специальных социальных услуг № 4 уже выявлены. Предварительная проверка установила, что пациенты не были обеспечены полагающимися флюорографическими обследованиями, не соблюдался порядок проведения дезинфекции.

Для медпомощи пациентам приглашены специалисты из республиканских учреждений. Назначено служебное расследование в отношении специалистов, допустивших нарушения, по результатам которого будут приняты меры вплоть до передачи материалов в правоохранительные органы. По информации заместителя акима области Ербола Садыра, для того, чтобы обеспечить дальнейшее нераспространение инфекции, изолированным пациентам оказаны надлежащие лечение и уход. Ситуация рассмотрена на совещаниях под председательством акима области, на Координационном совете области по вопросам защиты здоровья населения. Госорганам даны задания по проведению противоэпидемиологических мероприятий.

Вице-министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что областными управлениями здравоохранения во всех медико-социальных учреждениях страны будут организованы проверки и обследования пациентов.