Опасный алкоголь более чем на 190 млн тенге изъяли в Казахстане

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Данияр Жаналинов заявил, что в Казахстане выявили 782 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции.

«Реализаторы или производители привлечены к ответственности. Размеры штрафов – 15, 25, 40 и 150 МРП – варьируются в зависимости от того, на кого они накладываются: физическое или юридическое лицо, размер бизнеса. В том числе было 149 фактов реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. По ним также наложены штрафы. По фактам реализации алкогольной продукции без лицензии изъято 77,9 тысячи литров почти на 194 млн тенге», – сообщил спикер.

В целом, по данным главы КГД, с начала года поступления по акцизам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 раза, или до 682 млрд тенге.