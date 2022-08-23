ОПГ в автоЦОНе: в "Правительстве для граждан" прокомментировали "задержание" работников

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» прокомментировали информацию Министерства внутренних дел Казахстана о задержании организованной преступной группы из числа сотрудников спецЦОНа, занимавшейся незаконной выдачей водительских удостоверений в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

19 августа в спецЦОНе города Актобе управление собственной безопасности Департамента полиции Актюбинской области задержало подозреваемых в незаконной выдаче водительских прав гражданам.

По информации, распространенной Министерством внутренних дел в СМИ, участники ОПГ из числа сотрудников спецЦОНа осуществляли беспрепятственный вход на экзамен определенным клиентам с техническими устройствами, без наружного досмотра металлоискателем.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа беспрепятственно, без наружного досмотра металлоискателем, пропускали определенных кандидатов по списку», – говорилось в сообщении МВД.

«Обслуживанием биометрической системы, которая используется при сдаче теоретического экзамена, занимается ТОО «U-Study». По действующему алгоритму работники ТОО «U-Study» также проводят наружный досмотр и осуществляют проход кандидатов в зал», – отметил управляющий директор госкорпорации Нариман Дюсекеев.

Полиция задержала работников U-Study, а не сотрудников спецЦОНа, заявили в госкорпорации.