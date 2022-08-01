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Происшествия
ОПГ заставляла IT-специалиста организовывать работу майнинговых ферм в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

В Казахстане задержали членов организованной преступной группы, которые занимались выбиванием долгов, вымогательством, а также покровительством лицам, занимающимся незаконным майнингом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Департаментом по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, пятым департаментом Комитета национальной безопасности и Департаментом полиции Алматы на территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проведена совместная спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы. Всего задержано 23 человека», – сообщила представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве.

По ее словам, участники преступной группы из числа бывших осужденных и криминально ориентированных лиц, специализировались на корыстно-насильственных преступлениях, в том числе с применением оружия. Это выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лицам, занимающимся незаконным майнингом.

Боранова отметила, что за счет деятельности подконтрольных им незаконных майнинговых ферм на территории Талгарского района Алматинской области преступники получали ежемесячную прибыль в размере 300-500 тысяч долларов.

«При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано семь членов преступной группы. Преступниками был поставлен на криминальный «счетчик» 36-летний специалист в сфере IT-технологий, которого они угрозами и шантажом принуждали организовывать работу майнинговых ферм. При проведении оперативных комбинаций по установлению местонахождения незаконно хранящегося оружия были задержаны три члена группы (один из которых военнослужащий), у которых изъят автомат АКСУ, 60 патронов и пистолеты марок Stalker, Retay», – добавила спикер.

В результате обысков оперативниками, добавила она, изъяты вещественные доказательства и орудия преступлений, «черная» бухгалтерия, а также более шести тысяч наименований оборудования для работы майнинговых ферм на общую сумму около семи миллионов долларов, пистолет Макарова, а также три комплекта подложных автомобильных номеров.

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