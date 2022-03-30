В текущем году в период с 10 января по 7 февраля осуществлен прием заявок. На участие в конкурсе на предоставление государственных грантов для НПО поступило 358 заявок, из них на рассмотрение независимой экспертной комиссии направлена 281 заявка от 155 НПО.

В свою очередь, Оператором в сфере грантового финансирования (НАО «Центр поддержки гражданских инициатив») в 2021 году в целях повышения эффективности деятельности и качественного состава экспертов сформирован реестр экспертов с учетом новых требований Правил предоставления грантов из числа депутатов Мажилиса, общественных деятелей и академических работников. Увеличено количество экспертов в составе реестра экспертов от 15 до 62 человек. Доля экспертов, владеющих государственным и русским языками составила более 90%.

Квалификация всех экспертов, состоящих в экспертной комиссии, соответствует критериям действующего законодательства в сфере грантового финансирования.

Так, в рамках конкурса на предоставление государственных грантов 24 января т.г. проведен отбор экспертов конкурсной комиссии методом случайного отбора из реестра экспертов по 15 направлениям. Отбор экспертов транслировался в прямом эфире в социальных сетях Оператора. По итогам случайного отбора из 62 экспертов состоящих реестре в основной состав отобраны 25 экспертов.

Состав экспертной комиссии из числа основных и резервных экспертов опубликован на сайте Центра https://cisc.kz/sostav-ekspertnoj-komissii-20542.html.

Заседания экспертной комиссии проведены в прямом эфире в социальных сетях Оператора.

Вместе с тем, с 2021 года внедрена практика размещения на официальном сайте Оператора всех документов по грантовым проектам (конкурсные заявки победителей, детальный план реализации проекта, детальный бюджет проекта и все отчеты в рамках проекта). Сокращены сроки рассмотрения отчетности грантополучателей с 10 до 7 рабочих дней.

Внедрена практика публичных презентаций проектов грантополучателей в прямом эфире 3 раза в период реализации проекта (на старте, в середине и по итогам реализации).