Определены победители национального конкурса «Мерейлі отбасы»

Накануне Дня семьи в Астане состоялся финал Национального конкурса «Мерейлі отбасы», в котором приняли участие победители региональных этапов со всего Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Поздравление президента страны Касым-Жомарта Токаева в адрес победителей республиканского конкурса зачитал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

В своем приветственном письме глава государства отметил важность поддержки института семьи для построения Справедливого Казахстана. Президент подчеркнул, что в стране этому направлению уделяется особое внимание, реализуются системные меры.

«Мерейлі отбасы» – это уникальный проект, ставший уже традиционным. Он способствует дальнейшей популяризации и продвижению национальных ценностей нашего народа. Наша общая задача - прививать подрастающему поколению любовь к священным традициям наших предков. К этой важной миссии может быть причастной каждая семья. В нашей стране есть немало династий, добросовестный труд представителей которых может служить ярким примером для подражания. Подтверждением этому служит и сегодняшнее мероприятие. Победу каждой семьи в этом конкурсе можно с уверенностью считать достижением всего нашего единого и сплоченного народа», – говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что глава государства не раз подчеркивал решающий вклад института семьи в формирование нового качества нашей нации. Концепт «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех», озвученный на заседании Национального Курултая, по мнению Маулена Ашимбаева, также несет глубокий созидательный смысл.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание укреплению института семьи, защите материнства и детства, продвижению правильной системы ценностей в обществе. В своем Послании народу Казахстана глава государства акцентировал внимание на этих вопросах, инициировав комплекс новых социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния наших граждан. Уверен, что все эти меры будут способствовать росту благополучию каждой казахстанской семьи», – резюмировал Маулен Ашимбаев и остановился на законодательной работе Палаты в рамках реализации соответствующих поручений главы государства.

В частности, речь шла о масштабном проекте «Национальный фонд – детям», стартовавшем в этом году и охватившем 7 миллионов детей нашей страны, а также о мерах, нацеленных на поддержку семей, защиту прав женщин и детей и других механизмах в этом направлении.

Поздравляя лауреатов конкурса, спикер Сената отметил и значимую роль конкурса «Мерейлі отбасы» в возрождении нравственных и семейных ценностей.

Одной из особенностей конкурса является то, что участвуют в нем трудовые династии, творческие, приемные семьи, волонтеры и меценаты. В этом году на региональном этапе для участия в конкурсе поступило 3 369 заявок со всех регионов Казахстана.

Лауреатами конкурса «Мерейлі отбасы 2024» стали семья Конбай из Акмолинской области, чета Жанбаевых из Алматинской области, Нурбаевы из Актюбинской области, Смагуловы из области Абай. Победителями городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента стали семьи Адилбаевых, Капишевых и Сыдыковых соотвественно, а от Западно-Казахстанской области – семья Хамзиных. Образцовой семьей Карагандинской области признана семья Халабаевых, Северо-Казахстанской – Хасеновых, Атырауской – Сыралиевых, Костанайской – Шукуровых, Жамбылской - Танатаровых.

От области Жетысу лучшими оказалась семья Алекеевых, Павлодарской области – Темировых, Улытауской – Кыдырпатшаевых, Кызылординской – Бектаевых, Мангистауской –Мукурбаевых, Туркестанской – Менлибаевых и от Восточно-Казахстанской области – семья Кыдырхановых.