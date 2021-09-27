Определены победители премии «Жігер - 2021»

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева приняла участие в церемонии награждения обладателей Премии «Жігер - 2021» имени известного казахстанского журналиста, телеведущего, общественного деятеля Бейсена Куранбека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Министр отметила, что, цель Премии «Жігер» имени Бейсена Куранбека – оказать поддержку развитию молодых журналистов, поощрить и стимулировать деятельность журналистов и СМИ, занимающихся освещением социально значимых тем, а также сохранить имя и наследие Бейсена Куранбека.
Мероприятие прошло в рамках «Astana Media week – 2021» в Нур-Султане.
Награды были вручены авторам работ, наиболее полно отражающим принципы Бейсена Куранбека в журналистской деятельности.
В номинации «Лучшая программа на социальную тематику» победителями стали:
1 место - Сания Байтарова, редактор телеканала «Жетісу» (Арнайы репортаж, выпуск «Меруерттің мұңы»);
2 место - Ерлан Муханов, редактор телеканала «Ақтөбе» (программа «Жігер»);
3 место - Индира Бектенова, главный редактор телеканала «Қазспорт» (программа «Әлемді мойындатқан Шардара»).
Победители конкурса получили диплом, памятную статуэтку «Жiгер» и денежное вознаграждение. Обладатель I места – 1 000 000 тенге, II место – 500 000 тенге и за III место – 300 000 тенге.
Лучшие телепрограммы определены по итогам голосования членов жюри, состоящего из профессионалов медиаотрасли, общественных деятелей и соратников Бейсена Куранбека.
В состав жюри вошли такие деятели, как Қайнар Олжай - журналист, публицист, Арман Сқабылұлы – журналист, Андрей Тараков - шеф-редактор телеканала «Хабар 24», Алия Кудайберген - журналист, продюсер программы «Қарекет», Серик Сарыбай - журналист, директор телеканала «Жетісу».
Премия «Жiгер» учреждена Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в сотрудничестве с Корпоративным фондом «Медиа Дамыту қоры».